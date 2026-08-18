'डर' च्या सेटवर शाहरुख खानवर संतापलेला सनी देओल; रागाच्या भरात असं काहीतरी केलं की सगळेच बघत राहिले, शेवटी...

बॉलिवूड अभिनेता सनी देओल याने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर एक काळ गाजवलाय. जसा जसा काळ पुढे सरकत गेला तसा सनी देओल मागे पडत गेला. आता गेल्या काही वर्षात सनी देओलने पुन्हा एकदा आपल्या अभिनयाची ताकद दाखवली. त्याचे 'गदर २', 'बॉर्डर २' असे अनेक चित्रपट प्रचंड गाजले. दारासिंगचा अवतार पुन्हा पाहायला मिळाला. सनी देओलचे अनेक किस्से सोशल मीडियावर सांगितले जातात. मात्र तुम्हाला माहितीये का 'डर' चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान अभिनेत्याचा राग इतका अनावर झालेला की त्याने सेटवर अशी गोष्ट केली ज्यामुळे सगळेच चकीत झालेले. .सनी देओलच्या १९९३ मध्ये आलेल्या 'डर' चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला. मात्र या सिनेमाच्या शूटिंगदरम्यान सनी मुळीच खुश नव्हता असं सांगितलं जातं. त्याचं मुख्य कारण होतं शाहरुख खान. शाहरुख खानमुळे त्याच्या भूमिकेला जास्त महत्त्व मिळत नव्हतं असंही म्हटलं जात होतं. जेव्हा जेव्हा या चित्रपटाचं नाव निघतं तेव्हा तेव्हा या दोघांच्या भांडणाबद्दल बोललं जातं. चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान एका सीनवरून दोघांमध्ये खूप भांडण झालं होतं. प्रकरण इतकं वाढलं होतं की सनी देओलनं आपली जीन्स फाडून टाकली होती. हा सीन होळीच्या वेळचा होता. डरमध्ये शाहरुख खान व्हिलन होता. होळीच्या सीनमध्ये शाहरुख सनीवर मागून वार करून पळून जातो. मात्र सनी या सीनसाठी तयार नव्हता. .सिनेमातील एका सीनमध्ये राहुल (शाहरुख) समोरासमोर सुनीलवर (सनी देओल) चाकूने हल्ला करतो. या सीनच्या लॉजिकवर सनी देओलची हरकत होती. त्याच्या मते, एक प्रशिक्षित आणि एलीट कमांडो अशा पद्धतीने इतक्या सहजपणे पराभूत होणं कथेनुसार योग्य वाटत नव्हतं. याच मुद्द्यावरून पुढे सेटवर दोघांमध्ये चर्चा आणि वाद झाला आणि सनी देओलचा पारा चढला. तो इतका रागावला की त्याने स्वत:चीच जीन्स फाडून टाकली होती. आणि ज्याची भीती होतं तेच झालेलं. चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर सनीच्या पात्रापेक्षा जास्त लोकप्रियता शाहरुखला मिळाली. त्यामुळे सनी आणखी नाराज झाला. .ते दोघे एकमेकांशी १६ वर्ष बोलत नव्हते. अखेर 'गदर २' च्या यशानंतर त्यांच्यातील भांडण मिटलं असं सांगितलं जातं. या घटनेबद्दल ३३ वर्षानंतर सनी देओलने भाष्य केलेलं. तो म्हणाला, 'त्याच्यामागे कुठेतरी इंसेक्युरिटी होती. कमी वयात कलाकार स्वतःला असुरक्षित समजतात आणि यामुळेच हे सर्व घडतं.' .सासरच्यांना असं वाटतं की... ऐश्वर्या नारकरांनी सांगितलं लग्नानंतर नाव बदलण्याचं कारण; म्हणाल्या, 'माझ्या नणंदेने...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.