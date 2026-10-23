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'सनीचा असा अवतार कधीच पाहिला नसेल!' 'बॉर्डर २'च्या यशानंतर 'गबरू'मध्ये दिसणार अनोख्या भूमिकेत?

SUNNY DEOL GABRU MOVIE RELEASE DATE 2027: सनी देओलच्या 'गबरू' चित्रपटाबद्दल निर्माते विशाल राणा यांचा मोठा खुलासा. सनीचा यापूर्वी न पाहिलेला अवतार पाहायला मिळणार असून, चित्रपट २०२७ मध्ये प्रदर्शित होणार आहे.
SUNNY DEOL GABRU MOVIE

SUNNY DEOL GABRU MOVIE

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SUNNY DEOL NEVER BEFORE SEEN AVATAR IN GABRU: अभिनेता सनी देओलच्या आगामी गबरू चित्रपटाबद्दल सध्या चर्चा सुरू असून, या चित्रपटात सनीचा यापूर्वी न पाहिलेला अभिनय पाहायला मिळणार असल्याचा दावा निर्माते विशाल राणा यांनी केला आहे. 'बॉर्डर २'च्या यशानंतर झालेल्या कार्यक्रमात सनीनेही 'गबरू' बद्दल खास उल्लेख केला होता. हा चित्रपट २०२७ मध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

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