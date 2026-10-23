'सनीचा असा अवतार कधीच पाहिला नसेल!' 'बॉर्डर २'च्या यशानंतर 'गबरू'मध्ये दिसणार अनोख्या भूमिकेत?

SUNNY DEOL NEVER BEFORE SEEN AVATAR IN GABRU: अभिनेता सनी देओलच्या आगामी गबरू चित्रपटाबद्दल सध्या चर्चा सुरू असून, या चित्रपटात सनीचा यापूर्वी न पाहिलेला अभिनय पाहायला मिळणार असल्याचा दावा निर्माते विशाल राणा यांनी केला आहे. 'बॉर्डर २'च्या यशानंतर झालेल्या कार्यक्रमात सनीनेही 'गबरू' बद्दल खास उल्लेख केला होता. हा चित्रपट २०२७ मध्ये प्रदर्शित होणार आहे. .निर्माते विशाल राणा म्हणाले, "हा चित्रपट सनी देओल आणि आमच्या दोघांच्याही मनाच्या जवळचा आहे. सनी देओलचा असा अवतार तुम्ही यापूर्वी पाहिलेला नाही. त्यामुळेच 'बॉर्डर २'च्या यशानंतर झालेल्या कार्यक्रमात त्याने या चित्रपटाबद्दल इतकं चांगलं बोललं. त्यानंतर अनेकांचे मला फोन आले.".'गबरू'च्या प्रदर्शनाची तारीख लवकरच जाहीर केली जाणार आहे. त्याआधी सनीचा 'सूर्या' हा चित्रपट नोव्हेंबरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. सनी देओलच्या आगामी चित्रपटांमध्ये 'गबरू'कडे विशेष लक्ष लागलं आहे, मात्र चित्रपटाची अधिकृत प्रदर्शन तारीख आणि कथानकाबद्दलची सविस्तर माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. त्यामुळे या चित्रपटातून सनीची कोणती नवी बाजू पाहायला मिळणार, हे पुढील घोषणांनंतर स्पष्ट होईल..सनी देओलने आपल्या कारकिर्दीत अॅक्शनप्रधान भूमिकांपासून ते भावनिक व्यक्तिरेखांपर्यंत विविध भूमिका साकारल्या आहेत. त्याच्या दमदार संवादफेकीची आणि अभिनयशैलीची आजही मोठी चाहतावर्गात लोकप्रियता आहे. अशा परिस्थितीत 'गबरू'मध्ये त्याचा वेगळा अवतार पाहायला मिळणार असल्याचा निर्मात्यांचा दावा महत्त्वाचा ठरत आहे..करण जोहरला हवा आहे आयुष्याचा जोडीदार! म्हणाला, ‘लग्न कदाचित शक्य नाही, पण…’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.