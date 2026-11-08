'माझी तुम्हाला विनंती नाहीतर तो...' रामायणबद्दल बोलताना सनी देओल बोलला की, 'बॉलिवूडसारख्या..'

SUNNY DEOL CALLS RAMAYANA BETTER THAN HOLLYWOOD FILMS: रणबीर कपूर, साई पल्लवी आणि यश यांच्या मुख्य भूमिका असलेल्या 'रामायण' चित्रपटाची सध्या मोठी चर्चा रंगताना पाहायला मिळत आहे. या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असून, अनेक शो हाऊसफुल होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, या चित्रपटात सनी देओलने भगवान हनुमानांची भूमिका साकारली आहे. अशातच त्याने सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर करत चाहत्यांना खास आवाहन केलं आहे. .सनी देओलने शेअर केला खास व्हिडीओसनी देओलने इन्स्टाग्रामवर एक खास व्हिडीओ शेअर केला आहे. या व्हिडीओमध्ये त्याने 'रामायण' चित्रपटाचं कौतुक केलं आहे. तो म्हणाला, "मी आत्ताच 'रामायण' चित्रपट पाहून आलो आहे. मला हा चित्रपट खूप खूप आवडला. प्रत्येकाने आवर्जून पाहावा असा हा चित्रपट आहे. हा चित्रपट कोणत्याही हॉलिवूड चित्रपटापेक्षा कमी नाही. यातील व्हीएफएक्स इतके अप्रतिम आहेत की, तुम्हाला त्या जगाचा एक भाग झाल्यासारखं वाटेल. चित्रपटातील प्रत्येक कलाकाराने खूप छान काम केलं आहे. त्यामुळे माझी तुम्हाला विनंती आहे... खरं तर ही विनंती नाही, तर माझा हक्कच समजा आणि हा चित्रपट पाहायला नक्की जा. हा चित्रपट खरंच खूप छान आहे. जय श्रीराम!" .'रामायण'मध्ये सनी देओल साकारणार हनुमानाची भूमिकाया चित्रपटात सनी देओल भगवान हनुमानाची भूमिका साकारत आहे. चित्रपटाच्या पहिल्या भागाच्या अखेरीस त्याची छोटीशी झलक पाहायला मिळाली. हनुमान चालीसाच्या पार्श्वभूमीवर त्याचं विशाल रूप दाखवण्यात आलं. मात्र, या दृश्यात त्याचा चेहरा दाखवण्यात आलेला नाही. त्यामुळे चित्रपटाच्या दुसऱ्या भागात सनी देओलचा हनुमानाच्या भूमिकेतील पूर्ण अवतार पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत..डोक्यावर ग्लास ठेवून माधुरी दीक्षितचा बॉबी देओलसारखा डान्स! 'जमाल कुडु'च्या तालावर थिरकली धकधक गर्ल, Video Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.