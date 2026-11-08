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'माझी तुम्हाला विनंती नाहीतर तो...' रामायणबद्दल बोलताना सनी देओल बोलला की, 'बॉलिवूडसारख्या..'

SUNNY DEOL PRAISES RANBIR KAPOOR'S RAMAYANA FILM: अभिनेता सनी देओलने 'रामायण' चित्रपट पाहिल्यानंतर सोशल मीडियावर व्हिडीओ शेअर केला. रणबीर कपूर, साई पल्लवी आणि यश यांच्या अभिनयासह चित्रपटातील VFX चं कौतुक करत चाहत्यांना चित्रपट पाहण्याचं आवाहन केलं.
SUNNY DEOL ramayan video

SUNNY DEOL ramayan video

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SUNNY DEOL CALLS RAMAYANA BETTER THAN HOLLYWOOD FILMS: रणबीर कपूर, साई पल्लवी आणि यश यांच्या मुख्य भूमिका असलेल्या 'रामायण' चित्रपटाची सध्या मोठी चर्चा रंगताना पाहायला मिळत आहे. या चित्रपटाला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असून, अनेक शो हाऊसफुल होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, या चित्रपटात सनी देओलने भगवान हनुमानांची भूमिका साकारली आहे. अशातच त्याने सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर करत चाहत्यांना खास आवाहन केलं आहे.

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