Premier

सरोगसी करण्यासाठी किती खर्च येतो? सनी लिओनी म्हणाली- आम्ही त्या मुलीला इतके पैसे दिलेले की तिने...

SUNNY LEONE TALKED AOUT SURROGACY : नेत्री सोहा अली खान हिच्या नव्या पॉडकास्टमध्ये सनी लिओनी हिने हजेरी लावली होती. तेव्हा तिने सरोगसीबद्दल सांगितलं आहे.
SUNNY LEONE .
SUNNY LEONE .ESAKAL
Payal Naik
Updated on

अभिनेत्री सनी लिओनी हिने आपल्या मोजक्या चित्रपटातून आणि गाण्यांमधून प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. तिने डॅनियल वेबर याच्याशी २०११ माडेच लग्नगाठ बांधली होती. त्यानंतर त्यांनी २०१७ मध्ये महाराष्ट्रातील लातूर येथून निशा कौर वेबर हिला दत्तक घेतलं. त्यावेळेस निशा २१ महिन्यांची होती. त्यानंतर त्यांना सरोगसीने जुळी मुलं झाली. आशेर सिंग वेबर आणि नोआ सिंग वेबर अशी या मुलांची नावे आहेत. आता एक पॉडकास्टमध्ये सनीने सरोगसीसाठी किती पैसे दिले याबद्दल सांगितलं आहे.

Loading content, please wait...
bollywood actress
Entertainment news
bollywod actor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com