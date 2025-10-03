Movie Review : सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी - प्रेम, हास्य आणि भावनिक नाट्याची गुंफण

Entertainment News : दिग्दर्शक शशांक खेतानने ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया’, ‘हम्प्टी शर्मा की दुल्हनियां’ आणि ‘धडक’ यांसारखे यशस्वी चित्रपट दिलेले आहेत. वेगळ्या प्रकारच्या प्रेमकथा हाताळण्यात त्यांचा हातखंडा राहिला आहे. त्याच्या चित्रपटाच्या कथानकामध्ये टर्न आणि ट्विस्ट कमालीचे असतात. आता त्याचा ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाला आहे. हा एक रोमँटिक काॅमेडी जाॅनरचा चित्रपट आहे आणि दिग्दर्शकाने या कथानकाची बांधणी छान केली आहे. एका प्रेमकथेबरोबरच कौटुंबिक ड्रामा या चित्रपटात मांडण्यात आला आहे..सनी संस्कारी (वरुण धवन) हा एका मध्यमवर्गीय कुटुंबातील उमदा तरुण असतो. अनन्या (सान्या मल्होत्रा) नावाच्या मुलीवर त्याचे प्रेम असते. गेली दोन वर्षे तिच्याबरोबर तो डेटिंग करीत असतो. त्यामुळे आता त्याच्या मनामध्ये तिच्याबरोबर लग्न करावे असा विचार येतो. आपला हा विचार तो अनन्याकडे व्यक्त करतो. मात्र अनन्या लग्न करण्यास नकार देते आणि तेथेच त्याच्याबरोबर ब्रेकअप करते. कारण तिला बिझनेसमन विक्रम (रोहित सराफ)बरोबर लग्न करायचे असते. विक्रम हा आपल्या कुटुंबाच्या दबावामुळे अनन्याशी लग्न करण्यास तयार होतो..खरे तर त्याचे तुलसी कुमारी (जान्हवी कपूर) वर प्रेम असते. तुलसी कुमारी आणि त्याचे बारा वर्षे प्रेम प्रकरण सुरू असते; परंतु या प्रेम प्रकरणाला विक्रमाच्या कुटुंबातील सगळ्यांचा विरोध असतो. मग त्यातच तुलसीची आणि सनी संस्कारी या दोघांची भेट होते आणि ते दोघे आपले प्रेम मिळविण्यासाठी एक योजना आखतात. मग त्या योजनेमध्ये ते यशस्वी होतात का...त्यानंतर नाट्यमय घटना कशा घडतात याकरिता हा चित्रपट पाहावा लागेल..दिग्दर्शक शशांक खेतानने कौटुंबिक नातेसंबंध, कुटुंबा-कुटुंबातील हेवेदावे आणि रितीरिवाज तसेच भेदभाव वगैरे बाबी या चित्रपटामध्ये योग्यरीत्या मांडलेल्या आहेत. कौटुंबिक नातेसंबंधांबरोबरच प्रेमकथेची उत्तम बांधणी केली आहे. प्रेम, ब्रेकअप आणि पुर्नमिलन वगैरे बाबी मांडताना लग्नाचा थाटमाट, त्यातील रुसवे-फुगवे आणि गमतीजमती छान पद्धतीने पडद्यावर रेखाटल्या आहेत..कलाकारांच्या अभिनयाबाबत बोलायचे झाले तर अभिनेता वरुण धवन रोमॅटिक काॅमेडी चित्रपटाचा मास्टर राहिला आहे आणि त्याने या चित्रपटाही आपली या भूमिकेतील मास्टरकी सिद्ध केली आहे. अगदी हसतखेळत त्याने ही भूमिका निभावली आहे. जान्हवी कपूर आणि त्याची पडद्यावरील केमिस्ट्री उत्तम राहिली आहे. जान्हवी कपूर आणि वरुण धवन या दोघांनीही कमालीचा अभिनय केला आहे आणि त्याचबरोबर मनीष पाॅलने आपल्या गमतीशीर भूमिकेने वेगळीच रंगत आणलेली आहे. .मनीष पाॅलच्या भूमिकेचे नक्कीच कौतुक करावे लागेल. कारण त्याच्या भूमिकेमुळे चित्रपट अधिक रंगतदार झाला आहे. सान्या मल्होत्रा आणि रोहित सराफ यांनीदेखील आपापली कामगिरी उत्तम करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी रोहित सराफने फारशी काही चमकधमक त्याच्या भूमिकेत दर्शविलेली नाही. अक्षय ओबेराॅयच्या वाट्याला काही मोजकेच सीन्स आलेले आहेत आणि ते उत्तमप्रकारे निभावले आहेत. त्याने विक्रमच्या मोठ्या भावाची भूमिका केली आहे. .चित्रपटातील संगीताबरोबरच भव्य व नेत्रदीपक लोकेशन्स, आकर्षक वेशषूषा आणि तितकेच खुसखुशीत संवाद अशा काही बाबी चित्रपटाच्या जमेच्या आहेत. तरीही चित्रपटामध्ये काही उणिवा जाणवतात. विशेष बाब म्हणजे आपापले प्रेम मिळविण्यासाठी सनी संस्कारी आणि तुलसी कुमारी जेव्हा विक्रम आणि अनन्या यांच्या डेस्टिनेशन वेडिंगला जातात तेव्हा त्यांना फारसा विरोध का कुणी करीत नाही... त्यांचा या लग्नाला येण्याचा नेमका हेतू काय... हे कुणी का विचारीत नाही असे काही प्रश्न मनामध्ये निर्माण होतात. असो. हा एक हलक्या फुलक्या कथानकाचा चित्रपट आहे. प्रेम, हास्य, आत्मीयता आणि भावनिक नाट्याचे संमिश्र मिश्रण आहे..Drishyam 3 : आता येतोय दृश्यम 3 ! अजय देवगण 'या' तारखेला करणार सिनेमाची घोषणा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.