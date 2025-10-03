Movie Review : सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी - प्रेम, हास्य आणि भावनिक नाट्याची गुंफण

Premier

Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumar Movie Review : वरुण धवन आणि जान्हवी कपूर यांची मुख्य भूमिका असलेला सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी सिनेमा रिलीज झाला आहे. जाणून घेऊया या सिनेमा कसा आहे.
Santosh Bhingarde
Updated on

Entertainment News : दिग्दर्शक शशांक खेतानने ‘बद्रीनाथ की दुल्हनिया’, ‘हम्प्टी शर्मा की दुल्हनियां’ आणि ‘धडक’ यांसारखे यशस्वी चित्रपट दिलेले आहेत. वेगळ्या प्रकारच्या प्रेमकथा हाताळण्यात त्यांचा हातखंडा राहिला आहे. त्याच्या चित्रपटाच्या कथानकामध्ये टर्न आणि ट्विस्ट कमालीचे असतात. आता त्याचा ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाला आहे. हा एक रोमँटिक काॅमेडी जाॅनरचा चित्रपट आहे आणि दिग्दर्शकाने या कथानकाची बांधणी छान केली आहे. एका प्रेमकथेबरोबरच कौटुंबिक ड्रामा या चित्रपटात मांडण्यात आला आहे.

