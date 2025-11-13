'या' लोकप्रिय संगीतकारासोबत दिसली सनरायजर्स हैदराबादची मालकीण काव्या मारन; एकमेकांना करतायत डेट

बॉलिवूड आणि क्रिकेट जगतात घडणाऱ्या घडामोडी कधी कुणापासून लपून राहत नाहीत. अनेक कलाकारांच्या डेटिंगच्या चर्चा कायम होतच असतात. त्यात क्रिकेट आणि अभिनय क्षेत्राचं जवळचं नातं आहे. बॉलिवूडमधील अनेक अभिनेत्रींनी क्रिकेटर्ससोबत लग्नगाठ बांधलीये. तर अनेकांच्या डेटिंगची चर्चा होत असते. त्यात आता आणखी एका जोडीचा समावेश झाला आहे. सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) या आयपीएल संघाची मालकीण काव्या मारन (Kaviya Maran) लोकप्रिय संगीतकाराला डेट करत असल्याच्या चर्चा आहेत. ते दोघे नुकतेच न्यूयॉर्कमध्ये एकत्र दिसले..सनरायझर्स हैदराबाद संघाची मालकीण काव्या मारन ही एका संगीतकाराला डेट करत असल्याच्या चर्चांनी आता जोर धरलाय. हा संगीतकार आहे अनिरुद्ध रविचंदर. ते दोघे न्यूयॉर्क शहरात एकत्र फिरताना दिसलेत. दोघेही अगदी साध्या लूकमध्ये, अंतर राखून चालताना कॅमेऱ्यात कैद झाले. एक यूके व्लॉगर तिथे आपला व्लॉग शूट करत असताना ते दोघे त्याच्या व्हिडिओत कैद झालेत. अनिरुद्ध आणि काव्या यांच्याबद्दल यापूर्वीही अनेकदा चर्चा झालीये. सनरायझर्स हैदराबादच्या मॅचेसदरम्यान अनिरुद्ध रविचंदर अनेकदा काव्या मारनसोबत दिसला आहे. दोघेही एकमेंकाच्या प्रेमात असून लवकरच लग्नबंधनात अडकणार असल्याचं बोललं जात आहे. .अनिरुद्ध रविचंदर हा प्रसिद्ध अभिनेते रवी राघवेंद्र यांचा मुलगा आहे. अनिरुद्ध बॉलिवूडसोबतच दाक्षिणात्य चित्रपटांना देखील संगीत देतो. त्याचं 'Why This Kolaveri Di' हे गाणं फार गाजलं होतं. तो भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात महागडा संगीतकार आहेत. एका चित्रपटासाठी तो कोटींचं मानधन घेतो. हिंदुस्तान टाईम्सच्या वृत्तानुसार, शाहरुख खानच्या 'जवान' चित्रपटात संगीत देण्यासाठी अनिरुद्ध रविचंद यांनी १० कोटी रुपये घेतले होते. तर काव्या मारन ही सन ग्रुपचे अध्यक्ष कलानिधी मारन यांची मुलगी आहे. काव्याने अमेरिकेत शिक्षण घेतलं आणि नंतर ती वडिलांच्या बिझनेसमध्ये आली. सध्या ती सन टीव्ही नेटवर्क लिमिटेडच्या कार्यकारी संचालक पदावर आहे. . किती गोड! 'दशावतार' पाहिल्यावर चिमुकल्या चाहतीने चित्रपटातील माधवकडे मागितलं हे गिफ्ट; अभिनेता व्हिडिओ करत म्हणतो- \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.