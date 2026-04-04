Movie Review : सुपर डुपर - भावनिक बंधाला हळुवार विनोदाची झालर

Entertainment News : आजच्या धावपळीच्या आणि धकाधकीच्या जीवनात कुटुंब पद्धतीची व्याख्या जणू बदललेली आहे. एका बाजूला एकत्र कुटुंब पद्धतीत आपुलकीचा आधार व मायेचा ओलावा आणि प्रत्येक सुख-दुःखात सोबत असणारी माणसं दिसतात, तर दुसरीकडे आपल्या कुटुंबीयांपासून दूर आपल्या स्वप्नांच्या शोधात एकटीच झगडणारी तरुण पिढी आणि तरुण जोडपी दिसतात. याच तरुण पिढीत भासणारी एक उणीव म्हणजे त्यांचे नात्यांबद्दलचे विचार...त्यांचे नातेसंबंधाबाबत आचार-विचार निराळे असतात. .त्यांना कधी कधी नात्यांचं ओझं वाटतं, सांसारिक बंधनात अडकणं म्हणजे स्वातंत्र्य गमावणं असा विचार त्यांच्या मनात येतो. हल्लीच्या पिढीची नात्यांबद्दलची व्याख्या काहीशी बदललेली दिसते आहे. नेमका हाच धागा पकडून 'सुपर डुपर' या चित्रपटाची कथा गुंफण्यात आली आहे..एक आधुनिक विचारांचे जोडपे आणि दुसरीकडे जुन्या परंपरा आणि रितीरिवाज जपणारे कुटुंब यांची ही कथा आहे. जसं झाड उगवायला माती लागते, तशीच माणसाला जगायला ही नातीच लागतात... याच विचाराला केंद्रस्थानी ठेवून ही कथा गुंफण्यात आली आहे. ही कथा कधी गोड, कधी तिखट तर कधी नात्यांचा गोडवा जपणारी आहे. आज काळ बदलला असला आणि नात्याची व्याख्या बदलली असली तरी नाती किती महत्त्वाची आहे, माणसाला नात्याची आणि कुटुंबाची किती आवश्यकता आहेल, हे सांगणारा हा चित्रपट आहे. .रोहित (ललित प्रभाकर) आणि ईशा (विदुला चौगुले) हे एक तरुण 'लिव्ह-इन'मध्ये राहणारं जोडपं. रोहित एक संगीतकार, तर ईशा एक अभिनेत्री असते. दोघेही स्वतःला सिद्ध करण्याच्या संघर्षात असतात. हा संघर्ष त्यांच्या व्यावसायिक आणि सामाजिक पातळीवरही लांबलेला असतो. ते दोघेही अविवाहित आणि मौजमस्ती करणारे असल्यामुळे जागोजागी त्यांना विरोध होत असतो. भाड्याच्या घरांमधून त्यांची हकालपट्टी होत असते. मग अखेर पैशांची जुळवाजुळव करून ते दोघे स्वतःच्या हक्काचा फ्लॅट घेण्याचा निर्णय घेतात; मात्र त्यांचा हा आनंद क्षणिक ठरतो. कारण ब्रोकरने एकच फ्लॅट दोन ग्राहकांना विकलेला असतो. एक ग्राहक म्हणजे रोहित आणि ईशा तसेच दुसरे ग्राहक म्हणजे जाधव कुटुंब. मग एकीकडे आधुनिक विचारांचे रोहित-ईशा हे स्वतंत्र जोडपं आणि दुसरीकडे नाती आणि परंपरा जपणारं जाधव कुटुंब. जेव्हा दोन परस्परविरोधी विचारांचे आणि संस्कारांचे लोक एकाच छताखाली येतात आणि काय व कसा गोंधळ निर्माण होतो... घरावर आपला हक्क सांगण्यासाठी त्यांना पोलिस ठाणे ते कोर्ट असा संघर्ष कसा करावा लागतो... त्यातूनच नात्यांचा आणि माणुसकीचा समन्वय कसा साधला जातो... याचेच मजेशीर आणि भावनिक चित्रण म्हणजे हा चित्रपट. .दिग्दर्शक समीर आशा पाटील यांनी विनोदाबरोबरच भावभावनांचे बंध छान गुंफलेले आहेत. एक आताचे आधुनिक जोडपे आणि दुसरे जुनी परंपरा जपणारे कुटुंबीय यांच्यातील संघर्ष... त्यांच्यातील हेवेदावे... त्यांच्या विचारांतील मतभेद आणि त्यानंतर त्यांच्यामध्ये हळुवार उमलणारा नात्याचा गोडवा छान टिपलेला आहे. तसं पाहिलं तर चित्रपटाच्या कथेचा गाभा छोटा आहे; परंतु दिग्दर्शक समीर आशा पाटील यांनी या कथेला उत्तम पटकथेची फोडणी दिली आहे. त्यामुळे चित्रपट कुठेही रेंगाळत नाही वा कंटाळवाणा होत नाही. संवाद मजेशीर, चुरचुरीत आणि गमतीशीर आहेत आणि या संवादांना चांगल्या संगीताची जोड लाभलेली आहे. ही उत्तम कामगिरी केली आहे ती संगीतकार अभिनय जगताप आणि कुणाल करण यांनी. 'नाचा दणाना...', 'सुट्टा गोल...' ही गाणी छान आहेत. .कलाकारांच्या उत्तम अभिनयाबरोबरच चित्रपटाचे पार्श्वसंगीत कथेच्या अनुषंगाने झालेले आहे. तरीही चित्रपटाचा उत्तरार्ध म्हणावा तसा उत्कंठावर्धक झालेला नाही. चित्रपटाची सुरुवात छान होते. त्यातील विनोदाच्या पंचेसमध्ये आपण गुंतून जातो. हसतखेळत आणि भावनिक किनाऱ्याची साथ लाभलेली कथा हळुवारपणे पुढे सरकते आणि भिन्न विचारसरणीच्या माणसांमध्ये कौटुंबिक नात्याचा ओलावा कसा निर्माण करते, याचे सुरेख चित्रण या चित्रपटात आहे. विनोदाबरोबरच भावनिक बंध छान गुंफलेले आहेत.