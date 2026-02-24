‘सुपर डुपर’चे उत्सुकता वाढवणारे पोस्टर प्रदर्शित; 'या' तारखेला होणार सिनेमा रिलीज

Entertainment News : झी स्टुडिओज प्रस्तुत ‘सुपर डुपर’ या बहुचर्चित मल्टिस्टारर आणि कौटुंबिक महासोहळ्याच्या चित्रपटाचे धमाकेदार पोस्टर नुकतेच प्रेक्षकांच्या भेटीस आले असून सोशल मीडियावर त्याची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. यंदाच्या उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांमध्ये प्रेक्षकांसाठी ही खास मनोरंजनाची मेजवानी ठरणार असून, भव्यदिव्य स्टारकास्ट असलेला हा कौटुंबिक चित्रपट मोठ्या पडद्यावर धमाल उडवण्यासाठी सज्ज झाला आहे..एका घराच्या दारात रंगलेला गोंधळ, एका बाजूला पारंपरिक कुटुंब तर दुसऱ्या बाजूला आधुनिक विचारांचे प्रतिनिधित्व करणारी तरुण जोडी अशा भन्नाट आणि विनोदी प्रसंगाची झलक पोस्टरमधून पाहायला मिळते. पोस्टरमधील प्रत्येक पात्राची देहबोली आणि हावभाव कथेतला संघर्ष, नात्यांतील टक्कर आणि विनोदाची धमाल याची उत्सुकता वाढवतात..एका बाजूला पारंपरिक विचारांचे प्रतिनिधित्व करणारे कुटुंब दार उघडण्याच्या तयारीत दिसते, तर दुसऱ्या बाजूला आधुनिक तरुणाई दार बंद करण्याचा प्रयत्न करताना दिसते. या दाराच्या दोन्ही बाजूंना उभा असलेला संघर्ष म्हणजेच कथानकाचा गाभा असावा, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. हा चित्रपट विनोदी असला तरी भावनिक अंगानेही तितकाच मजबूत असेल, याची झलक हे पोस्टर देते..झी स्टुडिओजची प्रस्तुत, नाईंटी नाईन प्रॉडक्शन्स, सिद्धिविनायक प्रॉडक्शन्स निर्मित आणि समीर आशा पाटील दिग्दर्शित या चित्रपटात निर्मिती सावंत, शशांक शेंडे, हृषिकेश जोशी, नम्रता संभेराव, कुशल बद्रिके, प्रतीक्षा कोते यांच्यासह ललित प्रभाकर आणि विदुला चौगुले मुख्य भूमिकेत झळकणार आहेत. एवढ्या भल्या मोठ्या स्टारकास्टमुळे ‘सुपर डुपर’ हा खऱ्या अर्थाने मल्टिस्टारर ठरणार आहे. प्रत्येक कलाकाराची वेगळी शैली आणि विनोदी टाइमिंग या चित्रपटाला अधिक रंगतदार बनवणार, यात शंका नाही..दिग्दर्शक समीर आशा पाटील म्हणतात, “हे पोस्टर म्हणजे चित्रपटाच्या स्वभावाची पहिली झलक आहे. एका घरातल्या दोन विचारसरणींची मजेशीर टक्कर यातून दिसते. आपण एका कुटुंबाची फिल्म कुटुंबासाठी घेऊन येत आहोत. नात्यांमधला गोंधळ, प्रेम, राग, आपुलकी आणि भावनिक क्षण यांचा सुरेख संगम ‘सुपर डुपर’मध्ये पाहायला मिळेल. लहानांपासून ज्येष्ठांपर्यंत प्रत्येकाला स्वतःचं प्रतिबिंब या कथेत दिसेल, असा आम्हाला विश्वास आहे.”.या चित्रपटाचे विजय शिंदे आणि नरेश बोर्डे निर्माते असून उमेश कुमार बन्सल आणि बवेश जानवलेकर प्रस्तुतकर्ता आहेत. पोस्टरमुळेच प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली असून ३ एप्रिलला रंगणारा हा कौटुंबिक महासोहळा प्रेक्षकांच्या मनावर कब्जा करणार आहे..तुम्हाला कोणत्या बातम्या वाचायला आवडतात? एक मिनिटाचा हा सर्वे भरून आम्हाला नक्कीच सांगा.इथे भरा: https://3ofmdvm6sbw.typeform.com/to/v7pynEzq.आई -मुलीच्या नात्याचा हळवा प्रवास उलगडणारा ‘तिघी’चा ट्रेलर प्रदर्शित .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.