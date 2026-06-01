काम तर करायची नाहीच उलट... सुप्रिया पाठारेंना कामवालीचा आलेला असा अनुभव की त्यांनी हातच जोडले; म्हणाल्या

प्रत्येक कलाकाराच्या आणि अनेक उच्चभ्रू लोकांच्या घरी मोलकरीण असणं हे अगदी नित्याचं झालंय. अनेकदा घरातल्या स्त्रियांवर कामाचा ताण येऊ नये, घराची घडी बिघडू नये यासाठी घरात कामवाली बाई आणली जाते. कामाला जाणाऱ्या स्त्रियांसाठी तर ही गरज बनलीय. मात्र तुम्हाला चांगली कामवाली मिळेलच हे सांगता येत नाही. अभिनेत्री सुप्रिया पाठारे यांनी नुकताच त्यांना आलेला त्यांच्या मोलकरणीचा अनुभव सांगितलाय जो ऐकून अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलंय. त्यानंतर त्यांनी कधीही घरी मदतनीस ठेवली नाही. असं तिने केलेलं तरी काय?.सुप्रिया यांनी नुकतीच लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्यांनी कामवाली बाई त्यांनी का नाही ठेवली याबद्दल सांगितलंय. त्या म्हणाल्या, 'मध्ये एकदा मी मोलकरीण ठेवली होती. तेव्हा जान्हवी दहावीला होती. तेव्हा असं वाटलेलं की मी घरी नसते आणि बाबाचे पण जेवणाचे वगैरे हाल होतात त्यात तिची दहावीची परीक्षा त्यामुळे अभ्यास करताना तिला काही खायला प्यायला लागलं तर असा विचार करून एक मोलकरीण ठेवली. पण जी आणली होती तिला खरंतर जान्हवीवर लक्ष ठेवायला आणलेलं पण जान्हवीच तिच्याकडे जास्त लक्ष ठेवायची.'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'कारण तिला वायफाय मिळाल्यावर ती सतत फोनवर असायची. त्यामुळे माझं असं झालं की ज्या कामासाठी आपण हिला आणलं आहे तेच काम जर होत नसेल तर माझी चिडचिड व्हायला लागली. आमच्या बाबाचं सगळ्या गोष्टीत एवढं लक्ष असतं की जरी तिने भांडी घासले तरी ती अशीच नाही घासली त्यात असं दिसतंय वगैरे वगैरे चालू असतं. त्यामुळे म्हटलं नकोच. एक महिनाभर सुद्धा ती राहिली नसेल. बरेचदा नोकर हे वरचेवर येतात काम करतात आणि जातात पण ही घरात राहणार होती. तू येऊन घरच्यासारखी राहिलीस तर त्या गोष्टी होतात ना.'.सुप्रिया म्हणाल्या, 'मला ढोबळी मिरचीची भाजी पीठ पेरून खूप आवडते. मी तिला ती कशी करायची हे एकदा दाखवली होती. दुसऱ्यांदा दाखवली... तरी पुन्हा ती मलाच म्हणायची की जरा फोडणी घाला ना मला येत नाही. तिसऱ्या वेळी पण तेच झालं आणि तेव्हा म्हटलं की ही चापलूसी करते आहे. हिला काम करायचंच नाहीये. शिकण्याची एक जिद्द असते की ताई तुम्ही इथे उभ्या राहा. मी करते त्यावर तुम्ही लक्ष द्या पण तिचं तसं नव्हतं ती मलाच करायला लावायची.' सुप्रिया या शेवटच्या स्टार प्रवाहावरील 'साधी माणसं' या मालिकेत दिसल्या होत्या.