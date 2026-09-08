‘आत्याबाई’चं प्रेम पाहून चाहतेही भारावले! सूरजच्या बाळाला पाहताच जान्हवी किल्लेकर भावुक; हॉस्पिटलमध्ये वाटली बर्फी

SURAJ CHAVAN BECOMES FATHER BABY GIRL BORN ON JANMASHTAMI: झापुक झुपूक सुरज चव्हाण नुकताच बाबा झालाय. कृष्णजन्माष्टमीच्या दिवशी त्याच्या घरी गोंडस चिमुकलीचं आगमन झालय. सुरज बाबा झाल्याचं समजताच त्याच्या चाहत्यांनी त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केलाय. दरम्यान जान्हवी किल्लेकर ही बिग बॉसच्या घरातून बाहेर आल्यापासून सुरज चव्हाणला भेटत असते. मानलेली बहीण म्हणून ती सुरजच्या प्रत्येक गोष्टीत सहभागी होते. सुरजचं लग्न, संजनाचं डोहाळजेवण या सगळ्या कार्यक्रमात ती सहभागी होती. अशातच आता ती सुरजच्या बाळाला भेटण्यासाठी सूरजच्या गावी पोहोचली होती. .बिग बॉस मराठीच्या पाचव्या सीझनमध्ये जान्हवी किल्लेकर आणि सूरज चव्हाण यांची भेट झाली होती. या शोमध्ये दोघांनी खूप भांडणं केली. परंतु ती बिग बॉसच्या घरात त्याला मनापासून भाऊ मानायची. घरातून बाहेर आल्यानंतरही त्यांनी भावा-बहिणीचं नातं जपलं. जान्हवीनं त्याला प्रत्येकक्षणी पाठिंबा दिला. त्याच्या लग्नात सुद्धा ती एका मोठ्या बहिणीप्रमाणे त्याच्या पाठीशी उभी होती. .याशिवाय जान्हवी संजनाच्या डोहाळेजवणाच्या कार्यक्रमाला सुद्धा गेली होती. तसंच आता सुरजच्या बाळाला पाहण्यासाठी ती हॉस्पिटलमध्ये पोहचली. जान्हवीनं बाळाला पाहण्याआधी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार आवश्यक ती काळजी घेतली. तसंच यावेळी संजना आणि बाळाची मोठ्या आपुलकीनं विचारपूस केली. यावेळी तिने बाळाला जवळ घेऊन त्याचं कौतूक केलं. यावेळी ती भाऊक सुद्धा झाली होती. .त्यानंतर जान्हवीनं मोठ्या आनंदात संपूर्ण हॉस्पिटलमध्ये बर्फी वाटली. जेव्हा ती संजना भेटण्यासाठी आली होती, त्यावेळी फक्त संजना होती. सुरज तिथं उपस्थित नव्हता. परंतु छोट्या बाळाला पाहून तिला अश्रू अनावर झाले. जान्हवीनं सोशल मीडियावर भेटीचा व्हिडिओ शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'आमच्या छोट्या परीचं आगमन झालय. खूप अभिनंदन, मी आता आत्याबाई झालेय. सूरज-संजनाचं खूप अभिनंदन'.दरम्यान तिची ही पोस्ट पाहून नेटकऱ्यांनी तिचं कौतूक केलय. 'किती गोड यार' 'आपुलकी शिकावी तर जान्हवीकडून' 'जान्हवी खरंच मनापासून नातं निभावत आहे' अशी प्रतिक्रिया नेटकऱ्यांकडून येताना पहायला मिळताय. .‘माझा छकुला’ आठवतोय? सिनेमातील 'या' अभिनेत्याला आज ओळखणंही झालंय कठीण, तुम्हाला कळलं का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.