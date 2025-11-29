२ कोटींच्या गाडीतून वरात घेऊन निघाला सुरज चव्हाण; नवरदेवापेक्षा सोबत असणाऱ्या व्यक्तीने वेधलं लक्ष, ती व्यक्ती कोण?

'बिग बॉस मराठी ५' जिंकून प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करणारा लोकप्रिय रीलस्टार सुरज चव्हाण आज २९ नोव्हेंबर रोजी लग्नबंधनात अडकणार आहे. सुरजच्या लग्नाला अगदी काही तास उरले आहेत. २८ नोव्हेंबर रोजी त्याने त्याच्या घाणा आणि बांगड्यांच्या कार्यक्रमाचा व्हिडिओ शेअर केला होता. त्याच्या हातावर मेहेंदी देखील काढण्यात आली. आता अखेर नवरामुलगा नटला आहे. लग्नासाठी तो घरून निघाला होता. त्याची वरात आता थेट लग्नाच्या हॉल पर्यंत पोहोचली आहे. एका लग्झरी कारमधून त्याची वरात निघालीये. अशातच त्याच्यासोबत असलेल्या एका व्यक्तीने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलंय. .पुण्यात सासवड जेजुरी रोडवर असलेल्या माउली गार्डन येथे सुरजचं लग्न लागणार आहे. सुरजने अगदी थाटामाटात डीजेच्या तालावर लग्नाच्या हॉलमध्ये एंट्री घेतलीये. सूरजने घरातून निघताना काळ्या रंगाचा सूट घातला होता. यात तो छान दिसत होता. कारच्या सनरूफमधून सूरज चव्हाणनं झापुक झुपूक करत एन्ट्री घेतली. तो सनरूफमध्ये उभा राहून नाचताना दिसला. झापुक झुपूक गाण्यावर तो नाचताना दिसला. त्याच्यासोबतच आणखी एक व्यक्ती सनरूफ मध्ये उभी होती. तिच्या नाचण्याने आणि कपड्यांच्या स्टाइलने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं. ही व्यक्ती होती जान्हवी किल्लेकर. .सूरज चव्हाणच्या वरातीचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला आहे. सूरज चव्हाणनं लग्झरी रेंज रोवर कारमधून लग्नमंडपात एन्ट्री घेतली आहे. त्याच्या कारच्या पुढे काही स्पोर्ट्स कारही दिसत आहेत. सूरज चव्हाण ज्या रेंज रोवरमध्ये दिसत आहे त्या कारची किंमत भारतीय बाजारपेठेत २ ते २. ५० कोटी रुपये आहे. सूरजच्या व्हिडीओ चाहत्यांनी हार्ट आणि फायर इमोजी शेअर केलेत. सूरजच्या लग्नासाठी राजकीय ते मनोरंजविश्वातील अनेक मंडळी हजेरी लावणार आहेत. .'ठरलं तर मग' मध्ये दिसणार नाहीत रोहिणी हट्टंगडी? महिन्याभरापूर्वीच पुर्णा आजी म्हणून झालेली एंट्री; घेतलाय मोठा निर्णय .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.