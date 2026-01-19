कलर्स मराठीकडून सुरज चव्हाणला 'BBM 6'चं आमंत्रण; रीलस्टार घरात जाणार? उत्तर देत म्हणाला- बोलावलंय तर...

'बिग बॉस मराठी' हा छोट्या पडद्यावरील सर्वाधिक गाजलेल्या कार्यक्रमांपैकी एक आहे. या कार्यक्रमात अनेक वेगवेगळ्या स्वभावाची माणसं एकाच घरात येऊन राहतात, एकमेकांसोबत खेळ खेळतात. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून येणारी ही मंडळी या घरातून वेगळी ओळख घेऊन जातात. हे घर अनेकांना नवी ओळख मिळवून देतं. या शोमुळे अनेकांची आयुष्य बदललीयेत. या घरातला असाच एक स्पर्धक म्हणजे सुरज चव्हाण. आता सूरजला 'बिग बॉस मराठी' च्या सहाव्या सिझनमध्ये येण्याचं आमंत्रण देण्यात आलंय. तो घरात जाणार की नाही याबद्दल त्यानेही स्पष्ट उत्तर दिलंय. .सुरजने 'बिग बॉस मराठी 5' ची ट्रॉफी आपल्या नावे केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्याला घर बांधून देण्याचं आश्वासन दिलेलं आणि त्यांनी ते पूर्णही केलं. काही महिन्यांपूर्वीच सुरजने त्याच्या मामाच्या मुलीशी लग्नगाठ बांधली. एका ट्रॉफीने सुरजचं आयुष्य ३६० अंशात फिरवलं. रीलस्टार असलेला सूरज रातोरात स्टार झाला. तर दुसरीकडे नुकताच 'बिग बॉस मराठी ६' सुरू झालंय. एका आठवड्यातच घरात अनेक राडे झाले. यावेळेस १७ स्पर्धक घरात आले आलेत. त्यात राजकारणी, डान्सर, अभिनेता, अभिनेत्री आहेत. तर या स्पर्धकांमध्ये भांडणं झाली नाहीत तर ते 'बिग बॉसचं घरच नाही. भाऊच्या धक्क्यावर सगळ्यांना रितेश देशमुखने सुनावलं. कुणाचं कौतुकही केलं. अशातच आता सुरजला वाहिनीकडून बोलावणं पाठवण्यात आलंय. .सुरज घरात जाणार का? नुकत्याच एका चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत सुरज चव्हाणने 'बिग बॉस मराठी ६' च्या घरात जाण्यासाठी आमंत्रण आल्याचं सांगितलंय. या मुलाखतीत मुलाखतकार सुरजला विचारतो, ''बिग बॉस मधून एक ऑफर आलीये की येऊन जा तुम्ही दोघे जोडीने तर जाणार का? त्यावर उत्तर देताना सुरज चव्हाण म्हणतो, 'त्याविषयी काय, जायचंय ना. त्यांनी बोलावलंय म्हणजे जायला लागतंय. असं गेस्ट म्हणून जायचं.' म्हणजे सुरज लवकरच 'बिग बॉस मराठी ६' च्या घरात पाहायला मिळू शकतो. तेसुद्धा पत्नीसोबत. कदाचित तो भाऊच्या धक्क्यावर येऊ शकतो आणि त्यानंतर घरात जाण्याची संधी त्याला मिळेल. मात्र तो फक्त पाहुणा म्हणून जाणार आहे हे त्याने आधीच स्पष्ट केलं आहे. .बॉलिवूडने नाकारलं, बिझनेसने तारलं! विवेक ओबेरॉय कसा बनला कोट्यवधींचा मालक? नेमके कुठे गुंतवले पैसे? स्वतः सांगितला प्लॅन .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.