'येडे चाळे केले म्हणूनच इथपर्यंत पोहचलो' सुरज चव्हाणला नेटकऱ्यांनी केलं ट्रोल, म्हणाले...'ज्याला भोळा समजत होतो, त्याने....'

BIGG BOSS MARATHI WINNER SURAJ CHAVAN TROLLED: बिग बॉस मराठी ५ चा विजेता सूरज चव्हाण सध्या वादात सापडला आहे. आजवर ज्या सूरजला संपूर्ण महाराष्ट्राने त्याच्या भोळेपणासाठी आणि निरागसतेसाठी डोक्यावर घेतले, त्याच सूरजने नुकत्याच एका मुलाखतीत धक्कादायक विधान केलं आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर त्याला ट्रोल केले जात आहे. .सूरजने 'हॉट सीट टॉल्क'ला मुलाखत देताना अनेक गोष्टीवर भाष्य केलं. यावेळी त्याने आपल्या प्रसिद्धीच्या प्रवासावर भाष्य करताना म्हटलं की, 'ते काही "येडे चाले' केले, म्हणूनच तो इथपर्यंत पोहोचला आहे. अशा प्रकारे वागल्याशिवाय माणूस प्रसिद्ध होत नाही आणि लोक आपल्याला बघत नाहीत,' असं धक्कादायक मत त्याने मुलाखतीत बोलताना मांडलय..या विधानामुळे जो सूरज आतापर्यंत सगळ्यांना अत्यंत साधा आणि भोळा वाटत होता, तो प्रत्यक्षात आपला प्रसिद्धीचा मार्ग इतक्या जाणीवपूर्वक आखात होता का? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. सूरजच्या या विधानानंतर नेटकरी त्याच्यावर प्रचंड टीका करत आहेत. .सोशल मीडियावर अनेकांनी त्याच्या वक्तव्याचा संताप व्यक्त करत म्हटले, 'अरे देवाः आम्ही ज्याला भोळा समजत होती, त्याने तर प्रसिद्धीचा पूर्ण 'विझनेस प्लॅन'च आखला होता की काहींनी तर त्याला 'बिग बॉस'चा खरा मास्टरमाइंड म्हणत, त्याचे हे वागणे केवळ कॅमेऱ्यासाठी आणि लोकांची सहानुभूती मिळविण्यासाठी होती का? असा सवालही विधारला आहे..बिग बॉसच्या घरात तुला भाऊ मानणारे लग्नाला का नाही आले? सुरज चव्हाणने मारली पलटी; म्हणतो- आता ते लोक....