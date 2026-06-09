ती बारीक होती म्हणून नाही तर... सुरेश वाडकर यांनी माधुरीला लग्नासाठी का दिलेला नकार? इतक्या वर्षांनी सांगितलं काय घडलं

गेले कित्येक वर्ष बॉलिवूडमध्ये एकच चर्चा आहे की अभिनेत्री माधुरी दीक्षितच्या घरून सुरेश वाडकरांना लग्नासाठी मागणी घातली गेली होती. मात्र माधुरी बारीक असल्याने त्यांनी नकार दिला. त्यावर अनेकदा चर्चाही केली जाते. वाडकरांनी एवढ्या सुंदर अभिनेत्रीला नकार दिला म्हणून त्यांची टिंगलदेखील केली जाते. मात्र आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत आपण कधीही माधुरीचं स्थळ नाकारलंच नाही असं सुरेश वाडकर यांनी म्हटलंय. गायकाने स्वतः याबद्दल खुलासा केलाय. ते नेमकं काय म्हणालेत? .सुरेश वाडकर यांनी नुकतीच द लल्लनटॉपला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्यांनी मागणीसारखं काहीही घडलंच नव्हतं असं म्हटलंय. या सगळ्या अफवा आहेत असं त्यांनी सांगितलंय. या मुलाखतीत ते म्हणाले, 'अरे देवा, ती माधुरीची अफवा! माधुरी एखाद्या दिवशी माझे उरलेले केसही उपटून काढेल. ती माझी खूप चांगली मैत्रीण आहे, इंडस्ट्रीतील माझी सहकारी आहे आणि मला ती खूप आवडते. हा खोडसाळपणा अर्चना पूरण सिंग हिने केला आहे. ती माझ्या बहिणीसारखी आहे, माझ्यावर खूप प्रेम करते. माहित नाही पण तिने कुठून तरी हे ऐकलं आणि ती टीव्हीवर याबद्दल बोलली. तेव्हापासून मी जिथे कुठे मुलाखतीला जातो, तिथे मला प्रत्येक वेळी हा प्रश्न विचारला जातो.' .सुरेश वाडकर पुढे म्हणाले, 'कदाचित तेव्हा काहीतरी किस्सा घडला असेल. तिच्या वडिलांच्या बाजूने काहीतरी चौकशी करण्यात आली असेल, पण लोकांनी लिहिलंय की सुरेश वाडकर यांनी माधुरी खूप बारीक असल्याने नकार दिला. बारीक तर ती होतीच. जर तुम्ही तिचा ‘अबोध’ चित्रपट पाहिला, तर त्यात ती तशीच बारीक मुलगी दिसली आहे. पण मूळात लग्नाच्या स्थळाची गोष्ट माझ्यापर्यंत कधी पोहोचलीच नाही, तर मी नकार कसा देणार? आणि तोपर्यंत पद्मा माझ्या आयुष्यात आली होती. पद्मा माझी विद्यार्थिनी होती आणि नंतर ती माझी पत्नी झाली.' .सुरेश वाडकर यांनी पद्मा यांच्याशी विवाह केला आहे. तर माधुरी दीक्षितने १७ ऑक्टोबर १९९९ रोजी कॅलिफोर्नियातील डॉक्टर श्रीराम नेने यांच्याशी लग्न केलं. माधुरीचा 'माँ बहन' हा चित्रपट नुकताच नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झालाय. .कसलं भारी! मराठमोळ्या अभिनेत्याने दादरमध्ये सुरू केलं हॉटेल; मिळणार अस्सल मालवणी पदार्थ; नाव तर एकदम युनिक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.