जर तिचं लग्न माझ्यासोबत झालं असतं तर... माधुरीसोबत लग्न तोडण्यावर सुरेश वाडकरांनी पहिल्यांदाच दिली प्रतिक्रिया

बॉलिवूड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित हिला वेगळ्या ओळखीची गरज नाही. तिने आपल्या अदांनी प्रेक्षकांना भुरळ घातली, तिच्या सौंदर्यावर चाहते फिदा आहेत. तिच्या अभिनयाच्या जोरावर ती बॉलिवूडमधली सर्वाधिक गाजलेली अभिनेत्री ठरलीये. मात्र जितकी तिच्या चित्रपटांची चर्चा होते. तितकीच तिच्या वैयक्तिक आयुष्याची देखील चर्चा रंगते. इंडस्ट्रीमध्ये काम करताना माधुरीचं नाव अनेक कलाकारांसोबत जोडलं गेलं. माधुरी आणि संजय दत्त यांच्यातील नातं असेल किंवा एका राजघराण्याची सून होण्याची तिने गमावलेली संधी असेल. माधुरी कायमच चर्चेचा विषय ठरली. आणखी एक व्यक्ती होता ज्यांच्यासोबत माधुरीच्या लग्नाच्या चर्चा रंगलेल्या. हा व्यक्ती म्हणजे लोकप्रिय मराठी गायक सुरेश वाडकर. .लोकप्रिय गायक सुरेश वाडकऱ्यानी आपल्या गायिकेने सगळ्यांना मंत्रमुग्ध केलं. त्यांच्या गाण्याचे प्रचंड चाहते आहेत. आजही घराघरात त्यांचा आवाज ऐकला जातो. 'ओंकार स्वरूपा' असेल किंवा 'सदमा' मधलं 'ए जिंदगी' असेल प्रत्येक गाण्याला अजरामर करणारे सुरेश वाडकर यांचं लग्न माधुरीसोबत होणार होतं, असं बोललं जातं. मात्र त्यांनी या लग्नाला नकार दिला होता. आता 'साहित्य तक'ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांना याबद्दल विचारणा करण्यात आली. याबद्दल बोलताना त्यांना विचारण्यात आलं, 'माधुरी दीक्षितच्या घरचे तुमचं आणि माधुरीचं लग्न ठरवण्यासाठी तुमच्या घरी आलेले का? हे खरं आहे की, या अफवा होत्या फक्त?' .यावर उत्तर देताना वाडकर म्हणाले, 'काय झालं असेल, हे देवाला माहित पण, ही पतंग कोणी उडवली? ही पतंग अजूनही हवेत आहे. जर माधुरीसोबत माझं लग्न झालं असतं तर, आज ती माझ्यासोबत असती.' सुरेश वाडकर हे माधुरीपेक्षा १२ वर्षांनी मोठे आहेत. माधुरी ब्राह्मण महाराष्ट्रीय कुटुंबातून आली आहे आणि तिला चित्रपट पार्श्वभूमी नव्हती. जेव्हा माधुरीचं इंडस्ट्रीत नाव झालं नव्हतं, तेव्हा तिचे वडील योग्य जोडीदार शोधत होते. गायक सुरेश वाडकर यांच्याकडे ते माधुरीचं स्थळ घेऊन गेले होते. मात्र माधुरी खूप बारीक असल्याचं सांगत वाडकरांनी हे स्थळ नाकारलं होतं, असं सांगण्यात येतं. या कारणामुळे अभिनेत्रीच्या वडिलांना खूप मोठा धक्का बसला होता. .सुरेश वाडकर यांनी लग्न करायला नकार दिल्यानंतर काही वर्षांनी, १९८४ मध्ये 'अबोध' चित्रपटातून माधुरीने चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला आणि आज ती बॉलिवूडच्या महान नायिकांपैकी एक आहे. आजही ती बॉलिवूडची धकधक गर्ल आहे.