'सूर्यवंशम'मधील अमिताभ यांची कलेक्टर बायको आठवतेय? सौंदर्या रघु यांचा गरोदरपणात विमान क्रॅश होऊन झालेला मृत्यू, नक्की काय झालेलं?

Soundarya Death Mystery: मनोरंजनविश्वात असे अनेक कलाकार आहेत ज्यांचं लहान वयातच निधन झालं. लोकप्रियतेच्या शिखरावर असतानाच अशा काही घटना घडल्या की, त्या कलाकारांनी जगाचा निरोप घेतला. यापैकी एक नाव म्हणजे अभिनेत्री सौंदर्या रघु यांचं. दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री असलेल्या सौंदर्या यांचं अकाली निधन झालं..सौंदर्या यांनी सूर्यवंशम, हॅलो ब्रदर, सिपायी, पवित्र बंधन अशा सिनेमामधून आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. सौंदर्या यांचं 'सूर्यवंशम' सिनेमातील पात्र खूप गाजलं. या सिनेमामध्ये त्यांनी अमिताभ बच्चन यांच्या पत्नीची भूमिका साकारली होती. प्रेक्षकांनी त्यांच्या पात्राला भरभरुन प्रेम दिलं. दरम्यान यशाच्या शिखरावरच असताना त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला..पुढे सौंदर्या यांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. २००३ मध्ये त्यांचं लग्न झालं. लग्नानंतरही त्यांनी काम सुरु ठेवलं, परंतु जेव्हा त्या गरोदर राहिल्या तेव्हा त्यांनी काम न करण्याचा निर्णय घेतला. चित्रपटांमध्ये काम करण्यापूर्वी सौंदर्या यांना डॉक्टर व्हायचं होतं. परंतु चित्रपटांच्या ऑफर आल्यानं त्यांना वेळ मिळाला नाही. .गर्भवती असताना झाला मृत्यूसौंदर्या यांनी २००४ साली राजकारणात प्रवेश केला होता. भाजपा आणि तेलुगु देशम पार्टीचा भाग होत्या. दरम्यान रॅलीसाठी जेव्हा त्या निघाल्या होत्या, त्यावेळी ४ सीटर प्रायव्हेट एअरक्राफ्ट त्यांनी बुक केलं. परंतु विमानाला आग लागल्यानं त्यांचं विमान क्रॅश झालं. आणि त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला..माहितीनुसार सौंदर्या यांनी अपघातच्या एक दिवस आधीच त्यांनी दिग्दर्शकाला आनंदाची बातमी देत गुड न्यूज असल्यानं सिनेमा करणार नसल्याचं सागंतिलं. परंतु त्यांच्या अचानक जाण्याने अनेकांना धक्का बसला होता. चाहत्यांना देखील त्यांच्या जाण्याने दु:ख झालं होतं..अजय अतुल यांच्या वडिलांचं नुकतंच निधन झालेलं आणि... असं तयार झालं 'तुझ्या पिरतीचा विंचू मला चावला' गाणं .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.