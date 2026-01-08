Premier

'सूर्यवंशम'मधील अमिताभ यांची कलेक्टर बायको आठवतेय? सौंदर्या रघु यांचा गरोदरपणात विमान क्रॅश होऊन झालेला मृत्यू, नक्की काय झालेलं?

SURYAVANSHAM ACTRESS SOUNDARYA’S TRAGIC DEATH: दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री आणि ‘सूर्यवंशम’ फेम सौंदर्या यांचा यशाच्या शिखरावर असतानाच गरोदरपणात विमान अपघातात मृत्यू झाला. त्यांच्या अचानक जाण्याने संपूर्ण मनोरंजनविश्व हादरलं.
Apurva Kulkarni
Updated on

Soundarya Death Mystery: मनोरंजनविश्वात असे अनेक कलाकार आहेत ज्यांचं लहान वयातच निधन झालं. लोकप्रियतेच्या शिखरावर असतानाच अशा काही घटना घडल्या की, त्या कलाकारांनी जगाचा निरोप घेतला. यापैकी एक नाव म्हणजे अभिनेत्री सौंदर्या रघु यांचं. दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री असलेल्या सौंदर्या यांचं अकाली निधन झालं.

