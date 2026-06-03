सुश्मिता सेनला लग्न करण्यासाठी 'ती' अडचण, अभिनेत्रीनं गुपित केलं उघड, म्हणाली...'माझ्या आयुष्यात प्रेमाची...

SUSHMITA SEN ON LOVE AND FREEDOM: बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री सुश्मिता सेन ही तिच्या बिनधास्त आणि मनमोकळ्या स्वभावासाठी ओळखली जाते. तसंच तिने दमदार अभिनय सुद्धा प्रेक्षकांना प्रचंड आवडतो. सुश्मिता नेहमीच स्पष्टपणे बोलताना पहायला मिळते. परंतु वयाच्या ५० व्या वर्षी देखील ती अविवाहित आहे. ती सिंगल असली तरी तिला रेने आणि अलिसा नावाची दोन मुली आहेत. ती त्यांचा एकटीनं सांभाळ करते. परंतु अभिनेत्री असूनही सुश्मिताने लग्न का केलं नाही? असा प्रश्न अनेकांना पडतो. दरम्यान अशातच तिने लग्न न करण्याचं खरं कारण सांगितलय. .सुश्मिताने नुकतीच हेल्थ शॉट्सला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत तिने अविवाहित राहण्याचं स्पष्ट कारण सगळ्यांसोबत शेअर केलं आहे. 'माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठी गरज म्हणजे स्वातंत्र्य आहे. मी स्वतंत्र विचारांची व्यक्ती आहे. मी कोणतीच गोष्ट अपेक्षेपोटी करत नाही. मी लग्न केलं नाही कारण मला अजून अशी व्यक्ती भेटली नाही, ज्याच्यासोबत मी आयुष्य घालवेन. माझ्या आयुष्यात प्रेमाची कमी नाही. परंतु लग्नानंतर येणारी संवेदनशीलता माझ्याकडे दोन मुलींच्या रुपाने आधीच आली आहे. मी आतापर्यंत त्यांचा एकटीनं सांभाळ केलाय' असं सुश्मिता सेन म्हणालीय..पुढे बोलताना ती म्हणाली की, 'माझ्या आयुष्यात मला कोणत्या गोष्टीची उणीव भासत नाही. मी माझं आयुष्य माझ्या अटींवर जगते. मला हवं तेच मी करते. मी सगळ्यांचे सल्ले घेते, त्यांचं सगळं ऐकते, परंतु माझ्या मनाला पटेल तेच मी करते' असं सुश्मिता मुलाखतीत बोलताना म्हणाली. .कंगनाच्या आईवडिलांनी तिचे सिनेमे कधीच पाहिले नाही? पहिल्या सिनेमाची आठवण सांगत अभिनेत्री म्हणाली, 'त्यांना फक्त बोल्ड सीन्स अन्...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.