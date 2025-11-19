वयाची पन्नाशी गाठली; तरीही अविवाहित का आहे सुष्मिता सेन? स्वतः सांगितलेलं कारण, म्हणाली- माझ्या आयुष्यात...

बॉलीवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री आणि मिस युनिव्हर्स असलेली सुष्मिता सेन आज १९ नोव्हेंबर रोजी आपला ५० वा वाढदिवस साजरा करतेय. जिथे इतर महिलांसाठी लग्न ही गोष्ट खूप महत्वाची असते तिथे वयाच्या या टप्प्यावरही सुष्मिता त्याच उत्साहाने आणि हिंमतीने एकटी आयुष्य जगत आहे. आपल्या अभिनयासोबतच ती तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे कायम प्रेक्षकांमध्ये चर्चेत राहिली. मात्र आजही वयाच्या ५० व्या वर्षीही तिने लग्न का केलेलं असा प्रश्न प्रेक्षकांना पडतो. यामागचं उत्तर तिने स्वतः दिलं होतं. .नेहमीच तिच्या बिनधास्त विचारांसाठी ओळखली जाणारी सुष्मिता अनेक नियम आणि रूढी मोडताना दिसते. सुष्मिता सेन नेहमीच आपल्या अटींवर आयुष्य जगली आहे. लग्नाचा विषय तिच्या 'टू-डू लिस्ट'मध्ये का नाही आणि ती सिंगल राहून आयुष्य का जगतेय, यावर तिने अनेकदा मनमोकळेपणाने भाष्य केलंय. सुष्मिता सेन केवळ २४ वर्षांची होती, तेव्हाच तिने दोन मुलींना दत्तक घेऊन 'सिंगल मदर' होण्याचा मोठा निर्णय घेतला होता. सुष्मिताच्या मते, तिने लग्न केलं नाही कारण तिला असं कोणी भेटलं नाही ज्याच्यासोबत ती आयुष्य घालवू शकेल. हेल्थ शॉट्सला दिलेल्या मुलाखतीत तिने याबद्दल भाष्य केलं होतं. .कारण सांगताना सुष्मिता म्हणाली, 'माझ्या आयुष्यातील सर्वात मोठी गरज माझे स्वातंत्र्य आहे. मी एक स्वतंत्र व्यक्ती आहे. मी जे काही करते ते मनापासून करते, कोणीतरी माझ्याकडून तशी अपेक्षा करतो म्हणून नाही. मी सिंगल आहे कारण मला अजून असा कोणी व्यक्ती भेटला नाही, ज्याच्यासोबत मला माझं उरलेलं आयुष्य घालवायचं आहे. अर्थात, माझ्या आयुष्यात प्रेमाची कमी नाही आणि ती खूप सुंदर गोष्ट आहे. ज्यांना असं वाटतं की भारतीय समाजव्यवस्थेत लग्नानंतरच स्थैर्य किंवा संवेदनशीलता येते, तर माझ्याकडे ते आधीपासूनच आहे - माझी दोन सुंदर मुलं.'.वयाच्या अवघ्या २४ व्या वर्षी एका मुलीला दत्तक घेतल्यानंतर सुष्मिता सिंगल मदर बनली. तिने २००० मध्ये तिची पहिली मुलगी रेने आणि त्यानंतर २०१० मध्ये दुसरी मुलगी अलीशाला दत्तक घेतलं. .चालू सीझरमध्येच डॉक्टरांनी मला प्रश्न विचारला की... मराठी अभिनेत्रीने सांगितला डिलिव्हरीचा तो अनुभव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.