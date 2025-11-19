Premier

वयाची पन्नाशी गाठली; तरीही अविवाहित का आहे सुष्मिता सेन? स्वतः सांगितलेलं कारण, म्हणाली- माझ्या आयुष्यात...

WHY DID NOT SUSHMITA SEN MARRIED YET : मिस युनिव्हर्स असलेली सुष्मिता सेन वयाच्या ४९ व्या वर्षीही अविवाहित आहे. त्याचं कारणही तिने सांगितलेलं.
बॉलीवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री आणि मिस युनिव्हर्स असलेली सुष्मिता सेन आज १९ नोव्हेंबर रोजी आपला ५० वा वाढदिवस साजरा करतेय. जिथे इतर महिलांसाठी लग्न ही गोष्ट खूप महत्वाची असते तिथे वयाच्या या टप्प्यावरही सुष्मिता त्याच उत्साहाने आणि हिंमतीने एकटी आयुष्य जगत आहे. आपल्या अभिनयासोबतच ती तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे कायम प्रेक्षकांमध्ये चर्चेत राहिली. मात्र आजही वयाच्या ५० व्या वर्षीही तिने लग्न का केलेलं असा प्रश्न प्रेक्षकांना पडतो. यामागचं उत्तर तिने स्वतः दिलं होतं.

