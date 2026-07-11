‘एक सरप्राईज आहे…’ म्हणत मानसीने वाढवली उत्सुकता! ‘स्वप्नसुंदरी’चा जबरदस्त ट्रेलर प्रदर्शित

गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडिया आणि सिनेवर्तुळात एकाच चित्रपटाची जोरदार चर्चा आहे, तो म्हणजे रेडबेल मीडिया आणि पॅनोरमा स्टुडिओज प्रस्तुत आगामी मराठी चित्रपट ‘स्वप्नसुंदरी’. चित्रपटातील गाणी आधीच प्रेक्षकांच्या ओठांवर रुळली आहेत आणि टीझरने तर कथेबद्दलची उत्सुकता शिगेला पोहोचवली होती. आता प्रेक्षकांची हीच उत्सुकता आणखी वाढवण्यासाठी या बहुप्रतीक्षित चित्रपटाचा धमाकेदार ट्रेलर अखेर रिलीज झाला आहे. या ट्रेलरमध्ये रोमान्स, फॅमिली ड्रामा आणि निखळ विनोदाची अशी काही जुगलबंदी पाहायला मिळत आहे, ज्याने प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे..लग्नासाठी मुलीचा शोध आणि आयुष्यात 'तिची' एन्ट्री!ट्रेलरची सुरुवात होते ती राघवच्या लग्नाच्या धावपळीने. राघवचे आई-वडील त्याच्यासाठी अगदी सुशिल, सुशिक्षित मुलगी शोधण्यासाठी वणवण फिरत आहेत, पण राघवच्या मनात मात्र त्याच्या 'स्वप्नसुंदरी'ची एक वेगळीच प्रतिमा आहे. अनेक मुली पाहिल्यावरही त्याचे मन कुठेच रमत नाही. पण म्हणतात ना, नशिबात लिहिलं असेल तर ती समोर येतेच! राघवच्या आयुष्यात अचानक एन्ट्री होते ती मानसीची. मानसीचा साधेपणा, तिचा मनमिळावू स्वभाव आणि तिचा निरागसपणा पाहून राघवला मनोमन पटतं की हीच आपली खरी 'स्वप्नसुंदरी' आहे. इथूनच सुरू होतो दोघांमधील गोड रोमान्स, त्यांचे हळवे क्षण आणि कुटुंबात घडणारे मजेशीर प्रसंग, जे ट्रेलर पाहताना चेहऱ्यावर हसू आणतात.. ...पण 'त्या' एका सरप्राईजने सगळंच बदललं!ट्रेलरमध्ये सगळं काही अगदी स्वप्नवत आणि सुरळीत सुरू असतानाच कथेला एक अनपेक्षित कलाटणी मिळते. ट्रेलरच्या अगदी शेवटच्या सेकंदाला मानसी राघवला म्हणते, “एक सरप्राईज आहे…” आणि तिथेच ट्रेलर संपतो. आता हे सरप्राईज नेमकं काय आहे? राघव आणि मानसीचं लग्न थाटामाटात पार पडणार की या सरप्राईजमुळे त्यांच्या प्रेमकहाणीला काही वेगळंच वळण मिळणार? या सगळ्या प्रश्नांची गुंतागुंत आता थेट चित्रपट पाहिल्यावरच सुटणार आहे. हा चित्रपट येत्या २४ जुलैला तुमच्या जवळच्या चित्रपटगृहात नक्की पाहा!.पावसाच्या सरींमध्ये चिंब भिजणार तारिणी आणि केदार; तीन तास सुरू होतं शूट मालिकेचं शूट; म्हणते- मी पहिल्यांदाच... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.