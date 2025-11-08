तुम्हाला काय माहीत नेमकं काय घडलंय? पहिल्यांदाच त्याच्या घटस्फोटाबद्दल बोललेला स्वप्नील जोशी; म्हणाला, 'दोन व्यक्ती वेगळे होतात तेव्हा...

'मितवा', 'दुनियादारी', 'समांतर' अशा अनेक चित्रपट आणि वेबसीरिजमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेला लोकप्रिय अभिनेता स्वप्नील जोशी याने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं. त्याचे अनेक चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर सुपरहीट ठरले. अगदी बालपणापासून अभिनयाची कारकीर्द सुरू केलेला स्वप्नील आज प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करतोय. तो मराठी सिनेसृष्टीतील सगळ्यात जास्त मानधन घेणारा अभिनेता आहे. मात्र वैयक्तिक आयुष्यात त्याने एक मोठा वाईट काळ सहन केलाय. स्वप्नीलचा घटस्फोट झाला होता. एका मुलाखतीत पहिल्यांदाच तो याबद्दल मोकळेपणाने बोलताना दिसला. .स्वप्निलने 'दॅट ऑड इंजिनियर' या युट्यूबला मुलाखत दिली होती. यात बोलताना त्याने त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यातील अनेक गोष्टी सांगितल्या. तो म्हणाला, ''मला नववीत असताना एक मुलगी आवडत होती. पण, तेव्हा मुलगी आवडते म्हणजे काय हे माहितच नव्हतं. त्यानंतर कॉलेजमध्ये एक मुलगी आवडायची. आमचं सिरियस अफेअर होतं. पण ब्रेकअप झालं. त्यानंतरही माझं एक अफेअर होतं. पहिला हार्टब्रेक खूप वाईट असतो. त्यानंतर मग माझं लग्न झालं. पण, लग्नानंतर ४-५ वर्षांनी माझा घटस्फोट झाला. त्यानंतर मग दुसरं लग्न झालं. आता सुदैवाने बायको, दोन मुलं आणि सुखी संसार आहे..घटस्फोट घेताना लोक काय म्हणतील, हा विचार आला का? या प्रश्नावर उत्तर देताना तो म्हणाला, 'माझा घटस्फोट होत होता तेव्हा सोशल मीडिया नव्हतं. तेव्हा प्रिंट आणि टेलिव्हिजन मीडिया होतं. पण, मराठीतील एकाही प्रिंट पत्रकाराने माझ्या घटस्फोटाची बातमी पेपरमध्ये छापलेली नाही. आणि हे मी नेहमी अभिमानाने सांगतो. घटस्फोट हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. अनेक सेलिब्रिटींना सोशल मीडिया पोस्ट टाकाव्या लागतात, की आम्हाला प्रायव्हसी द्या.' .तो पुढे म्हणाला, 'एक जोडपं जेव्हा वेगळं होतं तेव्हा ते खूप यातनेतून जात असतं. ते दोघेही...चूक कोण आणि बरोबर कोण, हे कोणीही ठरवू शकत नाही. फक्त द्या दोघांना माहीत असतं की काय घडलंय. तिसऱ्या माणसाला खरंच माहीत नसतं की खरं काय घडलंय...किंवा का वेगळे होतायत. ते त्यांची लढाई लढत असतात. त्यात आपण त्यांचा त्रास कमी करत नसलो तर निदान वाढवूया तरी नको.'.कुणीही नसताना फ्लश झालं, खांद्यावर हात ठेवला... दिग्दर्शकाने सांगितला मुकेश मिलमध्ये 'उलाढाल'च्या शूटिंगचा अनुभव .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.