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मुलगा सुपरस्टार पण काय काम करतात स्वप्नील जोशीचे वडील? ७६ व्या वाढदिवशी लेकाने केली खास पोस्ट; म्हणतो-

SWAPNIL-JOSHI-FATHER-BIRTHDAY-SPECIAL-POST-REVEALS-HIS-FATHER-PROFESSION : लोकप्रिय मराठी अभिनेता स्वप्नील जोशी याने वडिलांच्या वाढदिवसानिमित्त खास पोस्ट केली आहे. त्याचे वडील ७६ वर्षांचे झालेत.
swapnil joshi post for father birthday

swapnil joshi post for father birthday

esakal

Payal Naik
Updated on

मराठी सिनेसृष्टीचा सुपरस्टार असणारा लोकप्रिय अभिनेता स्वप्नील जोशी याने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपलंसं केलंय. मराठी सिनेमांचा चॉकलेट बॉय म्हणून ओळखला जाणारा स्वप्नील 'समांतर' सारख्या सीरिजमध्ये अतिशय वेगळी भूमिका साकारताना दिसला. तो सोशल मीडियावर कायम सक्रीय असतो. आज त्याच्या वडिलांचा वाढदिवस आहे. त्यानिमित्ताने त्याने एक पोस्ट शेअर केलीये. यात त्याचे बाबा काय काम करतात हेदेखील त्याने सांगितलंय. यात त्याने वडिलांसोबतचे अनेक फोटोही शेअर केलेत.

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