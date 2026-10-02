मुलगा सुपरस्टार पण काय काम करतात स्वप्नील जोशीचे वडील? ७६ व्या वाढदिवशी लेकाने केली खास पोस्ट; म्हणतो

मराठी सिनेसृष्टीचा सुपरस्टार असणारा लोकप्रिय अभिनेता स्वप्नील जोशी याने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपलंसं केलंय. मराठी सिनेमांचा चॉकलेट बॉय म्हणून ओळखला जाणारा स्वप्नील 'समांतर' सारख्या सीरिजमध्ये अतिशय वेगळी भूमिका साकारताना दिसला. तो सोशल मीडियावर कायम सक्रीय असतो. आज त्याच्या वडिलांचा वाढदिवस आहे. त्यानिमित्ताने त्याने एक पोस्ट शेअर केलीये. यात त्याचे बाबा काय काम करतात हेदेखील त्याने सांगितलंय. यात त्याने वडिलांसोबतचे अनेक फोटोही शेअर केलेत. .स्वप्नीलने पोस्ट करत लिहिलं, 'बाबा, तुम्हाला बघत मी माझं आयुष्य घालवले आहे. तुम्ही ज्या पद्धतीने विचार करता, बिझनेस करता. तसेच, तुम्ही दहा पावले पुढे जाऊन गोष्टींचा विचार करता हे मी बघत आलोय. तुमची दूरदृष्टी, तुमचं व्यावसायिक कौशल्य, माणसं आणि परिस्थिती समजून घेण्याची तुमची क्षमता.. तुम्हाला पाहून मी खूप काही शिकलो आहे. खरं सांगायचं तर ही गोष्ट फक्त व्यवसायापुरती मर्यादित नाही. ती तुम्ही माणूस म्हणून कोण आहात याबद्दल आहे. तुमची तत्त्वं, तुमची मूल्यं, तुमची भावनिक ताकद, तुमची आध्यात्मिक बाजू, आयुष्याकडे पाहण्याचा तुमचा प्रगत दृष्टिकोन, सतत बदलत्या काळासोबत स्वतःला बदलत राहणं, शिकत राहणं. याबरोबरच नवीन गोष्टी स्वीकारत असतानाही तुम्ही स्वतःची ओळख कधीच हरवली नाही.'.तो पुढे लिहितो, 'कुठेतरी या प्रवासात मला जाणवलं की, मला इतर कोणापेक्षाही चांगले बनायचे नाही,मला तुमच्यासारखा माणूस बनायचं आहे. तुमच्यासारखी व्यक्ती बनण्याचा मी प्रयत्न करतोय आणि मला माहीत आहे, त्यासाठी मला अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. तुम्ही ज्या पद्धतीने आयुष्य जगता ते पाहून मला सगळ्यात जास्त आश्चर्य वाटतं. वयाच्या ७६व्या वर्षीही तुमची जगण्याची जिद्द, तुमची जिज्ञासा, तुमची ऊर्जा, नवीन अनुभव घेण्याची, शिकण्याची, काम करण्याची, हसण्याची आणि सतत पुढे जाण्याची तुमची इच्छा… या सगळ्याचं मला मनापासून कौतुक वाटतं. तुम्ही फक्त मला सांगत नाही की वय हा केवळ एक आकडा आहे; तुम्ही ते प्रत्येक दिवशी कृतीतून सिद्ध करता. तुम्ही माझे वडील आणि शिक्षक असताना, तुम्ही कधी माझे मित्र झालात हे कळलंच नाही.' .स्वप्नीलने लिहिलं, 'तु्म्ही असे मित्र आहात, ज्यांचा सल्ला ऐकण्याची कदाचित मला नेहमी इच्छा असतेच असं नाही. पण, पण ज्यांचा सल्ला मला जवळजवळ प्रत्येक वेळी गरजेचा असतो, म्हणून आज तुमच्या ७६व्या वाढदिवशी मला फक्त एवढंच सांगायचं आहे की मूल्यं, धैर्य, दूरदृष्टी आणि मनापासून जगत आयुष्य कसं उभं करायचं, हे मला शिकवल्याबद्दल थँक्यू. एक दिवस माझी मुलं माझ्याकडे पाहतील, तेव्हा त्यांना माझ्यात तुमच्यातला थोडासा अंश तरी दिसावा एवढीच माझी इच्छा आहे. बाबा, ७६व्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छ. तुम्ही माझे वडील आहात, शिक्षक आहात, मित्र आहात आणि माझे खरे हिरो आहात.' त्याची ही पोस्ट सध्या प्रचंड व्हायरल होतेय. .Drishyam 3 Twitter review: कसा आहे अजय, तब्बूचा 'दृश्यम ३: द कन्क्लूजन'? ट्विटरवर नेटकऱ्यांनी खरं खरं सांगितलं; म्हणतात-.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.