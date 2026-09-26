पत्नीच्या वाढदिवसानिमित्त स्वप्नील जोशीची खास पोस्ट; सुरू केलाय खास व्यवसाय; म्हणतो- जितकी मेहनत या ब्रॅण्डसाठी घेतेयस...

मराठी अभिनेता स्वप्नील जोशी याने आपल्या करिअरमध्ये अनेक यशस्वी सिनेमे दिले. तो मराठी सिनेसृष्टीचा स्टार आहे. प्रेक्षकांचा मितवा असलेला स्वप्नील अगदी बालपणापासून काम करतोय. त्याची कृष्णाची भूमिका आजही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहे. मात्र त्याच्या या प्रवासात त्याच्यासोबत खंबीरपणे उभी होती ती त्याची बायको लीना जोशी. त्यांनी २०११ मध्ये लग्नगाठ बांधली. त्यांना आज मायरा आणि राघव अशी दोन मुलंदेखील आहे. आज त्याच्या पत्नीचा वाढदिवस आहे. शिवाय लीनाने स्वतःचा नवीन बिझनेसदेखील सुरू केलाय. त्यानिमित्ताने स्वप्नीलने लीनासाठी खास पोस्ट केलीये. .लीनाने मायरा हॅण्डमेड सोप हा बिझनेस सुरू केलाय. हा लीनाचा लक्झरी स्किनकेअर आणि गिफ्टिंग ब्रँड आहे. या माध्यमातून लीना लहान मुलांसाठी विशेष साबण, ऑरगॅनिक साबणांची निर्मिती करते. स्वप्नीलने वाढदिवसानिमित्त तिचं कौतुक केलं आणि पोस्ट करत लिहिलं, 'लीना, तुला वाढदिवसाच्या खूप-खूप शुभेच्छा! तुझ्याबरोबरचं माझं आयुष्य म्हणजे जणू ‘फ्रेंड्स’ (Friends) या सीरिजचा कधीही न संपणारा भागच आहे. फरक फक्त एवढाच, मला अजूनही हेच समजत नाहीये की, मी त्या अतिशय मजेशीर आणि लहरी ‘फीबी’शी (Phoebe) लग्न केलंय की त्या ग्रुपमधील सर्वात आनंदी व्यक्ती असलेल्या ‘जोई’शी (Joey)! तुझ्याकडे एक खास पॉवर आहे. तू अगदी मिळून मिसळून राहतेस, अगदी आपल्या आयुष्यातल्या साध्या क्षणालाही खास वळणावर फक्त तूच नेऊ शकतेस.' .त्याने पुढे लिहिलं, 'लीना…तू या संपूर्ण कुटुंबाला एकत्र बांधून ठेवलं आहेत…तुझं तुझ्या कामावर सुद्धा तेवढंच प्रेम आहे. तू MyRa Handmade Soaps ब्रँड सुरू केलास, त्यासाठी तू किती मेहनत घेतेस, तुझी तळमळ मला स्पष्टपणे दिसते. तू कायम अशीच आनंदी राहा, तुझ्यातला वेडेपणा कायम जप…तुला कामात भरपूर यश मिळो…आणि कायम तू जशी आहेस तशीच राहा. आणि लक्षात ठेव… मी नेहमीच तुझ्या पाठीशी असेन. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, my Phoebe Buffay. माझं तुझ्यावर खूप प्रेम आहे. मी आशा करतो की, तुला तुझे बर्थ गिफ्ट्स आवडले असतील…तुझेच, Chandler. Maayra. Raaghav.' आता इतर कलाकारही या पोस्टवर प्रतिक्रिया देत तिला नवीन बिझनेससाठी आणि वाढदिवसासाठी शुभेच्छा देत आहेत. .तेव्हा मी अरिजीतपेक्षा जास्त लोकप्रिय होतो... अभिजीत सावंतचं मोठं विधान; म्हणतो- त्याला कुणी ओळखत नव्हतं .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.