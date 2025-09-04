Premier

Diary Of Women New Swiss Movie : सायकॉलॉजिकल स्विस थ्रिलर डायरी ऑफ अ वुमन लवकरच भारतात प्रदर्शित होणार आहे. जाणून घेऊया या सिनेमाविषयी.
  • भारतात स्विस मानसिक थरारपट डायरी ऑफ अ वुमन प्रदर्शित होणार आहे.

  • सायमन एबी लिखित व दिग्दर्शित हा चित्रपट रेमो मगल्ली, सायमन एबी आणि अँजेलो बोफो यांनी निर्मित केला आहे.

  • हा चित्रपट जय विरात्रा एंटरटेनमेंट लिमिटेड मार्फत भारतात प्रदर्शित होणार असून ट्रेलर 12 सप्टेंबर रोजी रिलीज होईल.

