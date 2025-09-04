‘डायरी ऑफ अ वुमन’ लवकरच भारतात!

भारतात स्विस मानसिक थरारपट डायरी ऑफ अ वुमन प्रदर्शित होणार आहे.सायमन एबी लिखित व दिग्दर्शित हा चित्रपट रेमो मगल्ली, सायमन एबी आणि अँजेलो बोफो यांनी निर्मित केला आहे.हा चित्रपट जय विरात्रा एंटरटेनमेंट लिमिटेड मार्फत भारतात प्रदर्शित होणार असून ट्रेलर 12 सप्टेंबर रोजी रिलीज होईल..Entertainment News : भारतात परराष्ट्रीय चित्रपट आणि सिरीज यांचा जम चांगलाच बसत चालला आहे. तरुण पिढींना हे चित्रपट भावत आहेत आणि याच पार्श्वभूमीवर आता एक नवीन चित्रपट भारतात प्रदर्शित होणार आहे. सायमन एबी लिखित व दिग्दर्शित डायरी ऑफ अ वुमन हा स्विस मानसिक थरारपट प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. . या चित्रपटाचा ट्रेलर १२ सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे असून हा चित्रपट रेमो मगल्ली, सायमन एबी आणि अँजेलो बोफो यांनी निर्मित केला असून सायमन एबी फिल्म्स आणि स्नायडर फिल्म्स या बॅनरखाली साकारला आहे. भारतात हा चित्रपट जय विरात्रा एंटरटेनमेंट लिमिटेड मार्फत प्रदर्शित होणार आहे. .डायरी ऑफ अ वुमन या चित्रपटाने लिंगओळख, मानसिक आरोग्य आणि सामाजिक मान्यता या मानवी गरजांवर नेमकेपणाने प्रकाश टाकला आहे. लेखक-दिग्दर्शक सायमन एबी यांनी या चित्रपटाबद्दल बोलताना सांगितले की, “डायरी ऑफ अ वुमन हा केवळ परिवर्तनाचा प्रवास नाही, तर समाजाकडून नाकारलेल्या आणि आपल्या जवळच्या लोकांकडून गैरसमज झालेल्या व्यक्तींच्या भावनिक संघर्षाचा आरसा आहे. हा धैर्य, वेदना आणि आत्मस्वीकृतीच्या आशेचा प्रवास आहे.” .या चित्रपटात अॅलेक्सची भूमिका मार्सेल श्नायडर यांनी साकारली आहे, तर तिच्या आईची भूमिका ओल्गा दिनिकोव्हा यांनी आणि अंधाऱ्या काळात साथ देणाऱ्या प्रेयसी लॉरा हिची भूमिका फ्लोरेन्स मॅटोसेक यांनी साकारली आहे .विशेष म्हणजे, मार्सेल श्नायडर यांनी अॅलेक्स आणि अलेक्सा या दोन्ही व्यक्तिरेखांना स्वीकारले आहे.आता ह्या चित्रपटाला भारतात कसा प्रतिसाद मिळतो, हे बघणं रंजक ठरेल..FAQs : 1. ‘डायरी ऑफ अ वुमन’ कोणत्या प्रकारचा चित्रपट आहे?हा एक स्विस मानसिक थरारपट (psychological thriller) आहे.2. या चित्रपटाचा दिग्दर्शक कोण आहे?सायमन एबी यांनी चित्रपट लिहिला आणि दिग्दर्शित केला आहे.3. चित्रपटाचे निर्माते कोण आहेत?रेमो मगल्ली, सायमन एबी आणि अँजेलो बोफो.4. चित्रपट कोणत्या बॅनरखाली साकारला आहे?सायमन एबी फिल्म्स आणि स्नायडर फिल्म्स या बॅनरखाली.5. भारतात हा चित्रपट कोण प्रदर्शित करणार आहे?जय विरात्रा एंटरटेनमेंट लिमिटेड भारतात हा चित्रपट प्रदर्शित करणार आहे..लग्न ठरलं अन् मला टक्कल करायला सांगितलं... 'तुंबाड' मधील मराठी अभिनेत्रीने सांगितला तो किस्सा, म्हणाली- माझ्या होणाऱ्या नवऱ्याने .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.