'पॅडेड ब्रा घालायला सांगतो आणि...' तापसी पन्नूने दिग्दर्शकाबाबत केला खुलासा, म्हणाली, 'नाभी आणि क्लिव्हेज दाखवण्यासाठी...'

TAAPSEE PANNU OPENS UP ON DIRECTOR ASKING FOR PADDED BRA: तापसी पन्नूने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत फिल्म इंडस्ट्रीतील काही अनुभव शेअर करत धक्कादायक खुलासा केला आहे. शूटिंगदरम्यान पॅडेड ब्रा घालण्यास सांगितल्याचा अनुभव तिने सांगितला.
Apurva Kulkarni
TAAPSEE PANNU REVEALS DIRECTOR’S PADDED BRA COMMENT: हिंदी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री तापसी पन्नू हिने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर मोठा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. तापसीने तिच्या अनेक सिनेमातून स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. तिचा हसीन दिलरुबा या सिनेमाला तर प्रेक्षकांनी भरभरून प्रेम दिलं. दरम्यान अशातच आता तापसीनं बॉलिवूडमधील दिग्दर्शकाबाबत पोलखोल केली आहे.

