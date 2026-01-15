'50 हजार देण्याइतके पैसे माझ्याकडे नाहीत' अभिनेत्री तापसी पन्नू भडकली, म्हणाली...'दुसऱ्याला खाली खेचण्यासाठीही पैसे...'

Taapsee Pannu Slams Bollywood PR Culture: तापसी पन्नु अभिनयाबरोबरच तिच्या स्पष्टवतेमणामुळे ओळखली जाते. चित्रपटसृष्टीत प्रसिद्धी, यश आणि प्रतिमा यांच्याभोवती फिरणाऱ्या पीआर यंत्रणेबद्दल तापसीने स्पष्ट आणि परखड मत व्यक्त केले आहे. सध्याच्या काळात चित्रपटापेक्षा नियोजित प्रचार आणि सोशल मीडियावरील महागडी पोस्ट अधिक महत्त्वाचे ठरत असल्याची खंत तिने व्यक्त केली आहे.. एका मुलाखतीत बोलताना तापसीने सिनेसृष्टीतील बदलत्या प्रचारपद्धतींवर भाष्य करत स्वत:ची भूमिका मांडली. ती म्हणाली, "गेल्या काही वर्षात हिंदी चित्रपटसृष्टीमधील पीआर व्यवस्थेचा चेहरा पूर्णपणे बदललेला आहे. मी आधी माझ्या कामात इतकी गुंतले होते, की या सगळ्याकडे फारसं लक्ष दिलं नाही, मात्र गेल्या दीड-दोन वर्षांत मी जाणीवपूर्वक कामाचा वेग कमी केला आणि तेव्हा लक्षात आलं, की हा पीआर गेम आता वेगळ्याच पातळीवर पोहोचला आहे.'. ती पुढे म्हणाली, "आता केवल स्वत:ला प्रमोट करण्यासाठी नाही तर दुसऱ्याला खाली खेचण्यासाठीही पैसे खर्च केले जात आहेत. मला माझे पैसे स्वतःसाठी खर्च करायला आवडतात. स्वत:बद्दल मोठ्या गोष्टी लिहून घ्याव्यात म्हणून एखाद्या सोशल मीडियावर पोस्टसाठी ५० हजार रुपये देण्याइतके पैसे माझ्याकडे नाहीत." असं तिने मुलाखलीत म्हटलय. .दरम्यान तापसी पन्नू हिच्याबद्दल बोलायचं झालं तर तिने अनेक सिनेमांमधून आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. तिच्या हसीन दिलरुबा सिनेमातील अभिनयतर प्रेक्षकांना प्रचंड आवडला. थप्पड, ग्रेम ओव्हर, मनमझिरा सारख्या सिनेमामध्ये आपल्या अभिनयातील वेगवेगळ्या छटा चाहत्यांना दाखवल्या आहे. .'अशीच यशस्वी वाटचाल करो' क्रांतिज्योती विद्यालय-मराठी माध्यम सिनेमाच्या यशावर रितेश देशमुखची कौतुकाची थाप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.