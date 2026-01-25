TAAPSEE PANNU’S ASSI MOTION POSTER OUT

esakal

Premier

रक्ताचे डाग, डोळ्यांत भीती… तापसी पन्नूचा अस्वस्थ करणारा लूक चर्चेत, दीड वर्षांनंतर दमदार कमबॅक

TAAPSEE PANNU’S ASSI MOTION POSTER OUT: दीड वर्षांनंतर तापसी पन्नू पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर परततेय. अनुभव सिन्हा दिग्दर्शित ‘अस्सी’ या आगामी चित्रपटाचं मोशन पोस्टर प्रदर्शित झालं असून, या सिनेमातून एक गंभीर आणि संवेदनशील विषय मांडला जाणार असल्याचं स्पष्ट होत आहे.
Published on

Taapsee Pannu Plays a Lawyer in Anubhav Sinha’s Upcoming Film ‘Assi’: हिंदी चित्रपटसृष्टीत वेगळ्या भूमिका आणि वेगळ्या कथनकातील चित्रपटांसाठी ओळखली आणारी तापसी पन्नू दीड वर्षानंतर पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर दिसणार आहे. 'फिर आयी हसीन दिलरुया' आणि 'खेल खेल में' नंतर आता तिच्या आगामी चित्रपट 'अस्सी'ची अधिकृत घोषणा झाली आहे. या सिनेमाचं मोशन पोस्टर रिलीज झालय.

