JETHALAL BABITA JI FUNNY CONVERSATION: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'तारक मेहता का उल्टा चष्मा' गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. मालिकेतील पात्र प्रेक्षकांच्या घरातील भाग झाले आहेत. विशेष म्हणजे जेठालाल आणि बबिताजी यांच्यातील मजेशीर संवादांचीही नेहमीच चर्चा होत असते. दरम्यान अशातच अनिरुद्धाचार्य यांनी या पात्राबाबत मजेशीर वक्तव्य केलय. त्यांच्या या संवादाला मालिकेतील भिडेची पत्नी स्नेहल यांनीही मजेशील उत्तर दिलंय..'तारक मेहता का उल्टा चष्मा' या मालिकेत आत्माराम भिडे यांची भूमिका साकारणारे अभिनेते मंदार चंदवडकर यांच्या पत्नी स्नेहल यांनी नुकतीच अनिरुद्धाचार्य यांच्या गौरी गोपाल आश्रमाला भेट दिली. यावेळी त्यांच्यात विविध विषयांवर गप्पा रंगल्या. बोलता बोलता अनिरुद्धाचार्य यांनी त्यांना मालिकेशी संबंधित काही प्रश्नही विचारले..गप्पांदरम्यान अनिरुद्धाचार्य यांनी स्नेहल यांना त्या 'तारक मेहता का उल्टा चष्मा'च्या सेटवर जातात का, असं विचारलं. त्यावर उत्तर देताना स्नेहल म्हणाल्या की, शूटिंग सुरू असताना त्या सहसा सेटवर जात नाहीत. मात्र, कधीकधी शूटिंग संपल्यानंतर म्हणजेच पॅकअपच्या वेळी तिथे जातात. त्यानंतर पती मंदार यांच्यासोबत बाहेर फिरायला किंवा जेवायला जातात. हे ऐकल्यानंतर अनिरुद्धाचार्य यांनी लगेचच जेठालाल आणि बबिताजींच्या मालिकेतील लोकप्रिय विनोदी प्रसंगाचा उल्लेख केला. लग्न झाल्यानंतरही जेठालाल बबिताजींच्या मागे असतात, अशी मिश्किल वक्तव्य त्यांनी केलं..अनिरुद्धाचार्य यांच्या या टिप्पणीवर स्नेहल यांनीही हसत उत्तर दिलं. जेठालाल बबिताजींच्या मागे असले तरी ते नेहमी मर्यादेतच वागतात, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. यावेळी त्यांनी प्रेक्षकांनाही उद्देशून जेठालाल मजेशीर स्वभावाबाबत सांगितलं..देशमुखांची सून गावच्या प्रेमात! “लातूरला जाणं ही माझ्यासाठी आवडीची गोष्ट” जिनिलीयाचं गावच्या वाड्यावर विशेष प्रेम; म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.