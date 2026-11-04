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ना वडिलांचं नाव, ना आडनाव! तब्बू फक्त 'तब्बू' नाव का लावते? हे आहे कारण

WHY DOES TABU NOT USE HER FATHER'S SURNAME? :बॉलिवूड अभिनेत्री तब्बू आजही तिच्या अभिनयामुळे आणि सौंदर्यामुळे चर्चेत असते. मात्र, तुम्हाला माहिती आहे का, तब्बू तिच्या नावापुढे वडिलांचं नाव किंवा आडनाव लावत नाही? जाणून घ्या...
WHY DOES TABU NOT USE HER FATHER'S SURNAME?

WHY DOES TABU NOT USE HER FATHER'S SURNAME?

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

TABU REAL NAME AND FAMILY BACKGROUND: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री तब्बूच्या सौंदर्याचे लाखो चाहते आहेत. वयाची पन्नाशी ओलांडल्यानंतरही तब्बू अविवाहित आहे. सध्या ती 'दृश्यम' सिनेमामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. गेली अनेक वर्षे आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांचं मनोरंजन करणारी तब्बू आयुष्यात तीन वेळा प्रेमात पडल्याचं म्हटलं जातं. मात्र, तरीही तिने लग्न न करण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे, तब्बू आजपर्यंत तिच्या नावापुढे वडिलांचं नाव किंवा आडनाव लावत नाही. पण यामागचं नेमकं कारण काय आहे? जाणून घेऊया...

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