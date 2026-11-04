ना वडिलांचं नाव, ना आडनाव! तब्बू फक्त 'तब्बू' नाव का लावते? हे आहे कारण

TABU REAL NAME AND FAMILY BACKGROUND: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री तब्बूच्या सौंदर्याचे लाखो चाहते आहेत. वयाची पन्नाशी ओलांडल्यानंतरही तब्बू अविवाहित आहे. सध्या ती 'दृश्यम' सिनेमामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. गेली अनेक वर्षे आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांचं मनोरंजन करणारी तब्बू आयुष्यात तीन वेळा प्रेमात पडल्याचं म्हटलं जातं. मात्र, तरीही तिने लग्न न करण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे, तब्बू आजपर्यंत तिच्या नावापुढे वडिलांचं नाव किंवा आडनाव लावत नाही. पण यामागचं नेमकं कारण काय आहे? जाणून घेऊया....तब्बूने तिच्या अभिनय कारकिर्दीत अनेक वेगवेगळ्या भूमिका साकारल्या आहेत. कधी नायिका, तर कधी खलनायिका अशा प्रत्येक भूमिकेत तिने आपल्या अभिनयाची वेगळी छाप पाडली. मोठ्या पडद्यावर यश मिळवत असतानाच तब्बूचं नाव अनेक अभिनेत्यांसोबत जोडलं गेलं. तिचं तीन अभिनेत्यांसोबत प्रेमसंबंध असल्याचीही चर्चा होती..तब्बूचं वय सध्या ५४ वर्षे असून ती अद्याप अविवाहित आहे. तिने लग्न न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, ती आजपर्यंत आपल्या नावापुढे वडिलांचं नाव किंवा त्यांचं आडनाव लावत नाही. यामागे तिच्या बालपणीच्या काही आठवणी आणि अनुभव असल्याचं समोर आलं आहे..तब्बूचा जन्म एका मुस्लिम कुटुंबात झाला. तिचे वडील जमाल अली हाश्मी पाकिस्तानमध्ये अभिनेते म्हणून काम करत होते. तब्बू अवघ्या तीन वर्षांची असताना तिचे आई-वडील वेगळे झाले. त्यानंतर तिच्या आईनेच मुलांचा एकटीने सांभाळ केला. लहानपणापासूनच तब्बू वडिलांपासून दूर राहिली. त्यामुळे तिने त्यांच्या नावाचा किंवा आडनावाचा वापर कधीच केला नाही..एका शोमध्ये याबाबत बोलताना तब्बूने सांगितलं होतं की, 'मी कधीच माझ्या आडनावाचा वापर केला नाही आणि यापुढेही करणार नाही. मला माझ्या वडिलांचं आडनाव लावावं असं कधीच वाटलं नाही. शाळेत असतानाही माझं नाव फातिमा असल्याने मी आडनाव म्हणून फातिमाच लावायचे,' असं ती म्हणाली होती..पुढे वडिलांबद्दल बोलताना तब्बू म्हणाली होती की, 'मला माझे वडील कधीच आठवत नाहीत. माझी बहीण त्यांना भेटली होती; पण मला कधीच त्यांना भेटण्याची इच्छा झाली नाही. मी ज्या परिस्थितीत मोठी झाले, त्यानंतर आता माझ्या आयुष्यात मी स्थिरावले आहे,' असं तिने सांगितलं होतं..बाबासारखीच दिसते आदिनाथ कोठारेची लेक! रामायणच्या प्रीमियरला लेक जिजाची आजोबांसोबत एन्ट्री, Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.