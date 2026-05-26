'तो संपूर्ण रात्र दुसऱ्या महिलेसोबत राहिला तरी...' तबिंदा सनपाल नवऱ्याबद्दल बोलताना म्हणाली...'तो दर दिवाळीत तीन किलो सोनं देतो'

TABINDA SANPAL SAYS HUSBAND GIFTS HER 3 KG GOLD: सध्या नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झालेल्या 'देसी ब्लिंग' या शोची बरीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. या शोमध्ये करण कुंद्रा आणि तेजश्री प्रकाश सुद्धा पहायला मिळताय. दरम्यान सोशल मीडियावर या शोमधील एका कपलवर मोठी टीका होताना पहायला मिळतेय. सतीश सनपाल आणि तबिंदा सनपाल या कपलची सध्या चर्चा सुरुये. तबिंदाने पती सतीशबाबत केलेल्या एका वक्तव्यामुळे तिला ट्रोल करण्यात येतय..नेटफ्लिक्सवर सुरु असलेल्या देसी ब्लिंग शो सध्या चर्चेत आहे. या शोमध्ये सतीश सनपालनं म्हटलं की, 'मला ठाऊक आहे की, पैसा देव नाही. परंतु तो एखाद्या देवापेक्षा सुद्धा कमी नाही. पैशामुळे माझ्याकडे मुली आकर्षित होतात. ते मला छान वाटतं' यावर त्याची पत्नी तबिंदा सनपाल म्हणते की, 'सतीश दुसऱ्या मुलींसोबत पार्टी करतो कारण त्याला ते आवडतं. सुरुवातीला मी त्याच्यावर जळायचे. परंतु मला त्याच्यावर विश्वास आहे.'.पुढे तबिंदा म्हणाली, 'तो वेगवेगळ्या मुलींसोबत पार्टी करतो, त्याची मला काहीच अडचण नाही. परंतु जर तो एकाच मुलीसोबत वेळ घालवत असेल तर त्याचा मला त्रास होतो. तो संपुर्ण रात्र दुसऱ्या महिलेसोबत राहिला तरी मला फरक पडत नाही. माझ्याकडे ४० किलो सोन आहे. दर धनत्रयोदशीला मला तो तीन किलो सोनं भेट देतो.'.'मला सतीश फार आवडतो. मी रोज सकाळी उठून त्याचे पाय चेपून मालिश करुन देते. तो एखाद्या राजकुमाराप्रमाणं आयुष्य जगतो ते पण मला फार आवडतं.' परंतु तिच्या या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर तिला बरंच ट्रोल केलं जातय. अनेकांनी तिचे विचार गलिच्छ असल्याचं म्हटलंय. तसंच 'नवरा दुसऱ्या बायकांसोबत राहत असल्याची हरकत नसणं, हे मॉडर्न आणि कूल म्हणवण्याचं नसून गलिच्छ' असल्याचं म्हटलय..'ही कास्टिंग पटलच नाही!' वरुण धवनच्या चित्रपटात १ वर्षांनी मोठी अभिनेत्री बनली त्याची आई, नेटकऱ्यांनी उडवली खिल्ली.