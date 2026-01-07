Premier

बाबो...! तमन्नाने सहा मिनिटांसाठी घेतले 6 कोटी, नवीन वर्षाच्या पार्टीत तमन्ना भाटियाची धमाकेदार नृत्य, Viral Video

TAMANNAH BHATIA CHARGES RS 6 CRORE FOR 6-MINUTE PERFORMANCE: बॉलिवूड अभिनेत्री तमन्ना भाटियाने ६ मिनिटांसाठी तब्बल ६ कोटी रुपये घेतल्याचे म्हटले जात आहे. गोव्यातील लास ओलास क्लबमध्ये नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी सादर केलेल्या तिच्या नृत्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.
esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Tamannaah Bhatia Viral Dance Video in Goa: बॉलिवूडमध्ये असे काही सेलिब्रिटी आहेत जे लाखोंच्या घरात मानधन घेतात. कधी कधी कलाकारांचं मानधन ऐकून अनेकांच्या भूवया उंचावतात. दरम्यान अशातच एक अशी अभिनेत्री आहे, जिने ६ मिनिटांच्या परफॉर्मन्ससाठी तब्बल ६ कोटी रुपये घेतले आहे. एवढं मानधन ऐकून नेटकरी सुद्धा आवक झालेत. कोण आहे ती अभिनेत्री जाणून घेऊया...

