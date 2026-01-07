बाबो...! तमन्नाने सहा मिनिटांसाठी घेतले 6 कोटी, नवीन वर्षाच्या पार्टीत तमन्ना भाटियाची धमाकेदार नृत्य, Viral Video

Tamannaah Bhatia Viral Dance Video in Goa: बॉलिवूडमध्ये असे काही सेलिब्रिटी आहेत जे लाखोंच्या घरात मानधन घेतात. कधी कधी कलाकारांचं मानधन ऐकून अनेकांच्या भूवया उंचावतात. दरम्यान अशातच एक अशी अभिनेत्री आहे, जिने ६ मिनिटांच्या परफॉर्मन्ससाठी तब्बल ६ कोटी रुपये घेतले आहे. एवढं मानधन ऐकून नेटकरी सुद्धा आवक झालेत. कोण आहे ती अभिनेत्री जाणून घेऊया....६ मिनिटांसाठी ६ कोटीअभिनेत्री तमन्ना भाटिया हिनं नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी गोव्यात एक डान्स केला होता. त्या डान्सची सगळीकडे चर्चा झाली. 31 डिसेंबरच्या रात्री बागा बीचवरील 'लास ओलास' या क्लबमध्ये मोठा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात तमन्नाने गाजलेल्या गाण्यांवर भन्नाट डान्स केला. तिच्या डान्सचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. .दरम्यान एका मीडिया रिपोर्टनुसार तमन्नाने सहा मिनिटांचं गाणं सादर केलं. त्यासाठी तिने एक, दोन नाहीतर तब्बल ६ कोटी रुपयांचं मानधन आकारलं. याचाच अर्थ तमन्नाने एका मिनिटासाठी तब्बल १ कोटी रुपये आकारले आहे. इतक्या छोट्या वेळासाठी एवढं मोठं मानधन घेतल्यानं बॉलिवूडमध्ये सध्या तमन्नाची चर्चा होताना पहायाल मिळतेय. बॉलिवूडमध्ये असे अनेक सेलिब्रिटी आहे जे एका सिनेमासाठी एवढं मानधन आकारतात. परंतु तमन्नाने एका गाण्यासाठी एवढी मोठी रक्कम स्वीकारल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्यात..दरम्यान काही दिवसापूर्वी तमन्ना स्त्री २ मध्ये पहायला मिळाली होती. तिचं सिनेमातील 'आज की रात' हे गाणं प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलं. तिच्या लोकप्रियतेमुळे अनेक इव्हेंट्समध्ये तिला बोलवण्यात येतं. तसंच खासगी पार्ट्यांमध्ये देखील तमन्नाचा डान्स अनेकांना पहायला मिळतो. एकंदरीत तमन्नाने इतकी रक्कम स्वीकारली ही अफवा असून याबाबत तिच्या टीमकडून कोणता खुलासा करण्यात आलेला नाही..श्रद्धा कपूर लवकरच लग्नबंधनात अडकणार? अभिनेत्रीनं लग्नाबाबत स्वत: केला खुलासा, बॉयफ्रेंड कोण आहे माहिती?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.