तू इतकी चांगली आहेस मग... तमन्ना भाटियाला हॉटेलच्या मालकाची पत्नी असं काहीतरी बोलली की... अभिनेत्रीचा धक्कादायक खुलासा

आपल्या अभिनयाने आणि सौंदर्याने प्रेक्षकांच्या मनावर गारुड घालणारी लोकप्रिय दाक्षिणात्य अभिनेत्री तमन्ना भाटिया हिने अनेक दमदार चित्रपटात काम केलं. मात्र स्त्रिया कितीही कर्तृत्वान असल्या, त्यांच्या करिअरमध्ये प्रवीण असल्या तरी त्यांचं यश हे चूल आणि मूल इतकंच समजलं जातं. जर एखादी स्त्री संसार करत नसेल तर ती आयुष्य जगतच नाहीये असा समाजाचा समज असतो. हा अनुभव सर्वसामान्य स्त्रियांना येतच असतो. मात्र जेव्हा तमन्ना भाटियाला असा अनुभव आला तेव्हा मात्र तिने याबद्दल बोलणंच योग्य समजलं. .पत्रकार श्रवण शाह याला दिलेल्या मुलाखतीत तमन्नाने तिचा विचित्र अनुभव सांगितला. ती म्हणाली, 'तो अनुभव खूपच विचित्र होता. मी माझ्या वडिलांबरोबर एका हॉटेलमध्ये दुसऱ्या एका व्यक्तीबरोबर मीटिंग करत बसले होते. त्यावेळी त्या हॉटेलच्या मालकाची पत्नी माझ्याकडे आली आणि मला म्हणाली, 'तू किती चांगली सिंधी मुलगी आहेस, मग तू हे (अभिनय) का करतेस? आतापर्यंत तर तुझं लग्न व्हायला हवं होतं.''.तमन्ना पुढे म्हणाली, 'ही गोष्ट ती मला प्रत्यक्ष तोंडावर म्हणाली होती. हे खूप विचित्र होतं कारण मी तिथे तिला भेटायला गेले नव्हते, माझी मीटिंग दुसऱ्या कोणाशी तरी सुरू होती. पण तरीही ती स्वतःहून माझ्याकडे येऊन, जुजबी गप्पा मारून हे अतिशय टोकाचं मत माझ्यावर लादलं. ज्याची खरं तर काहीच गरज नव्हती.' याचा आपल्यावर झालेला परिणाम सांगताना तमन्ना म्हणाली, 'मी जेव्हा त्या महिलेच्या चेहऱ्याकडे पाहिलं, तेव्हा मला जाणवलं की, मला तिच्यासारखं बनायचं नाहीये. जगातील स्त्रिया कोणत्या संघर्षातून जात आहेत, याबद्दल त्या स्त्रीला काहीच कल्पना नव्हती. अशा काही घटना तुम्हाला आयुष्यात विचार करायला भाग पाडतात.'.