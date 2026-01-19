तुझ्यामुळेच तुझे वडील गेले... बिग बॉस मराठी ६ गाजवणाऱ्या तन्वी कोलतेने सांगितली करोना काळातील घटना; म्हणाली, 'नातेवाईकांनी...

छोट्या पडद्यावर सध्या 'बिग बॉस मराठी ६' ची क्रेझ आहे. 'बिग बॉस' मध्ये अनेक नवे चेहरे प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेत. या १७ सदस्यांमध्ये आहे तन्वी कोलते. तन्वी यापूर्वी 'लक्ष्मी निवास' या मालिकेत होती. मात्र तिने मालिकेला रामराम करत 'बिग बॉस मराठी'च्या घरात जाण्याचा निर्णय घेतला. आता तन्वीची एक मुलाखत समोर आलीये ज्यात तिने तिच्या आयुष्यातील चढ उतारांबद्दल सांगितलं आहे. तिचे रिलेशन, ब्रेकअप पासून ते वडिलांच्या निधनापर्यंत सगळंच तिने मनमोकळेपणाने सांगितलं आहे. यात तिच्या नातेवाईकांनी त्यांच्या कुटुंबाला कसा त्रास दिला याबद्दलही ती बोलली आहे. .'बिग बॉस मराठी ६' च्या घरात जाण्यापूर्वी तन्वी कोलते हिने इट्स मज्जाला मुलाखत दिली होती. यात बोलताना तन्वी म्हणाली, 'माझे पप्पा आजारी पडले तेव्हापासून माझा खरा प्रवास सुरू झाला. आधी मी आईवडिलांचा विचार करून गप्प बसायचे. पण त्याचं पूर्णपणे विरुद्ध वागणं आता माझं आहे. ती तन्वी आणि आताची खूप फरक आहे. पप्पा जेव्हा माझे आजारी पडले तेव्हा माझ्यावर खूप भार पडला अचानक. करोना काळात माझे पप्पा आजारी पडले. त्यानंतर सुद्धा निर्णय घ्यायचा होता. चार डॉक्टर म्हणत होते ऑपरेशन करा. ४ म्हणत होत ऑपरेशन नका करू.'.तन्वी पुढे म्हणाली, 'आता असं झालं, जेव्हा आम्ही ऑपरेशन नाही करायचं म्हणत होतो तेव्हा तीच आमची जी माणसं होती ती म्हणत होती, नाही, ऑपरेशन करायलाच पाहिजे. जेव्हा आम्ही नको म्हणत होतो तेव्हा ती म्हणत होती करा. तुम्हाला काय तुमचा बाप नकोय का? आणि जेव्हा ऑपरेशन करायचा डिसिजन घेतला, ऑपरेशन झालं, तेव्हा तीच माणसं म्हणायला लागली की कशाला केलं ऑपरेशन. बघ ऑपरेशन केलं म्हणून तो आता गेला. ते ट्युमरचं ऑपरेशन होतं. म्हणजे जे काही करू ना त्याच्या विरुद्धच लोकं बोलत होते. म्हणजे पहिलं कळतच नव्हतं ते लोक असे का बोलतयात. पण नंतर कळत गेलं जे आपण करतो ना त्याच्या विरुद्धच लोकं बोलतात. तू चांगलं करतेयस ना तर तू किती वाईट आहेस हेच लोकं दाखवणार.' .अमृता- अनिताचा 'जारण' येतोय तुमच्या भेटीला; तुमच्या टीव्हीवर; कधी, केव्हा? उरलेत काहीच दिवस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.