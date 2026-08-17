सुनेसारख्याच कर्तबगार आहेत 'तारिणी'च्या खऱ्या सासूबाई; पहिल्यांदाच छोट्या पडद्यावर दिसणार; शिवानीने शेअर केला व्हिडिओ

आपल्या आवडत्या कलाकारांबद्दल जाणून घेण्यास चाहते कायम उत्सुक असतात. त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल चाहत्यांना उत्सुकता असते. मराठी अभिनेत्री शिवानी सोनार हिने गेल्या काही वर्षात आपल्या अभिनयाच्या जोरावर प्रचंड लोकप्रियता मिळवली. ती वर्षभरापूर्वी 'तारिणी' या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला आली. या मालिकेने शिवानीला घराघरात पोहोचवलं. तिने अभिनेता अंबर गणपुळे याच्याशी लग्न केलंय. मात्र तुम्ही शिवानीच्या सासूबाईंना पाहिलंत का? शिवानी पहिल्यांदाच आपल्या सासूबाईंसोबत छोट्या पडद्यावर दिसणार आहे. .शिवानीच्या सासूबाईंचं नाव आरती गणपुळे आहे. त्यादेखील सुनेप्रमाणेच कर्तबगार आहेत. त्या उत्तम स्वयंपाक बनवतात. त्यांचा स्वतःचा इंस्टाग्राम अकाउंट आहे ज्याचं नाव ‘सासूबाई म्हणे’ आहे. ज्यावर त्या त्यांच्या नवनवीन रेसिपी शेअर करताना दिसतात. त्या अगदी सुगरण आहेत. त्यांचे या चॅनेलवर १ लाखाहून अधिक फॉलोवर्स आहेत. व्हेज नॉनव्हेजच्या अनेक रेसिपी त्या यावर शेअर करत असतात. याशिवाय जेवण बनवतानाच्या विविध टिप्स सुद्धा त्या गृहिणींबरोबर शेअर करतात. आता त्या सुनबाई शिवानीसोबत ‘झी मराठी’च्या ‘आम्ही सारे खवय्ये!’ या शोमध्ये एन्ट्री घेणार आहेत. .शिवानीने त्यांचा बिहाइंड द सीन्सचा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर शेअर केलाय. ज्यात त्या कार्यक्रमासाठी तयार होताना दिसतायत. या व्हिडीओवर चाहत्यांनी कौतुकाचा वर्षाव केला आहे. “सासू-सून दोघीही बेस्ट”, “दोघींना खूप प्रेम”, “शिवानी तुझ्या सासूबाई किती सुंदर दिसतात”, “इतकी गोड सासू आणि सुनेची जोडी म्हटल्यावर एपिसोड बघणारच” अशा अनेक कमेंट करत नेटकऱ्यांनी त्यांचं कौतुक केलंय. त्यांचा हा भाग पाहण्यासाठी तुम्ही उत्सुक आहात का? .सचिन आणि माझ्यात आधी मैत्री नव्हती... अशोक सराफ यांचा चकीत करणारा खुलासा; म्हणाले- मी त्याच्या वडिलांना... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.