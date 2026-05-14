तारिणी मालिकेत रेवाची एन्ट्री, केदार-तारिणीच्या आयुष्यात काय परिणाम होणार? अभिनेत्री म्हणाली...'हे सगळं माझ्यासाठी …'

PAYAL JADHAV OPENS UP ABOUT CHALLENGING TARINI ROLE: तारिणी मालिकेत नुकतीच एका नव्या अभिनेत्रीची एन्ट्री झालली आहे. गेल्या काही दिवसापासून ऑफिसर हरप्रीत कौर चड्ढा तारिणीच्या टीममध्ये येणार असल्याचं बोललं जात होतं, दरम्यान ती मुलगी कोण? ते चाहत्यांना कळलं आहे. ती मुलगी म्हणजे केदारची सगळ्यात जवळची मैत्रीण रेवा. एका विशेष मिशनसाठी ती टीम तारिणीमध्ये सहभागी झालेली असते. अभिनेत्री पायल जाधव या मालिकेत हरप्रीत ऊर्फ रेवाची भूमिका साकारत आहे. .तारिणी मालिकेत रेवाच्या येण्याने मालिकेला एक वेगळं वळण आलय. रेवा ही गेल्या काही वर्षांपासून पत्रकारितेचं काम करत होती. तसंच आता ती एका अंडरकव्हर कॉपच्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. आता रेव्याच्या येण्यानं केदार-तारिणीच्या आयुष्यात काय परिणाम होणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. .रेवाच्या या भूमिकेबद्दल पायल जाधव म्हणाली की, 'मालिकेतील हरप्रीत या भूमिकेसाठी मला खूप मेहनत घ्यावी लागली. दिग्दर्शक भीमराव मुंडे यांच्यासोबत काम करण्याची इच्छा पहिल्यापासून होती. आता ती इच्छा पूर्ण झाली आहे. या भूमिकेसाठी मला वेगवेगळ्या भाषा शिकण्याची संधी मिळाली. हे खुप आव्हानात्मक होतं परंतु मजा आली. मालिकेत आता मला विविध भाषा बोलणाऱ्या पात्रांशी संवाद साधायचा आहे.'.'हे सगळं माझ्यासाठी नवीन आणि कठीण आहे. त्याचा लहेजा अचूक पकडण्याचा मी मनापासून प्रयत्न करतेय. एखादी भाषा कमी वेळात आत्मसात करुन सफाईदारपणे बोलणं हे मोठं आव्हान आहे. सुदैवानं सेटवर काही बहुभाषिक लोक आहेत. ज्यांची मला खूप मदत मिळाली.' असं पायलने तिच्या भूमिकेबद्दल सांगितलय. .तसंच तारिणी टीमबद्दल बोलताना ती म्हणाली , 'तारिणीच्या टीमने दोन दिवसात मला आपलसं करुन घेतलं आहे. आता तारिणीचा हा नवा ट्रॅक प्रेक्षकांना नक्की आवडले. रेवाचं नवीन मिशन काय असेल? केदारच्या आयुष्यातील गुपित तिच्याकडे असतील का? हे पाहण्यासाठी तुम्हाला तारिणी मालिका पाहावी लागेल.' दरम्यान रेवाची एन्ट्री प्रेक्षकांना आवडली आहे. आता रेवाला पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत.