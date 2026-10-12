“या कलियुगात प्रत्येक स्त्रीला…” महिलांसाठी तारिणी घेणार नारायणीचा अवतार; प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले...

TARINI SERIAL NARI TO NARAYANI POWERFUL DIALOGUE: झी मराठीवरील 'तारिणी' ही मालिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. मालिकेतील तारिणी ही अन्यायाविरुद्ध नेहमीच लढा देताना पहायला मिळते. गुन्हेगारांना दोन हात करणं, गरिबांना न्याय देणं अशा गोष्टी ती करताना मालिकेत पहायला मिळते. अशातच आता एका मुलीवर हात टाकणाऱ्या तरुणाला तिने चांगलाच धडा शिकवलाय. यावेळी तारिणीनं नारायणीचा आवतार घेतल्याचं पहायला मिळालं. .झी मराठीने त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक प्रोमो शेअर केलाय. या प्रोमोमध्ये एक मुलगी रस्त्यावरून जाताना एक मुलगा तिला धक्का मारतो. ती त्याला 'बघुन चालता येत नाही का?' असं म्हणते. त्यावर तो मुलगा प्रचंड चिडतो आणि तो तिच्यावर जबरदस्ती करू लागतो. तसंच तिला म्हणतो, 'थांब तुला दाखवतो नीट कसं चालायचं ते' तितक्यात तारिणी तिथं येते आणि त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न करते. .जेव्हा ती त्या मुलाशी दोन हात करत असते, त्यावेळी ती नारायणीचं रुप घेते. त्या मुलाला ती चांगलाच धडा शिकवते. त्या पीडित मुलीला वाचवत म्हणते, 'लक्षात घे, या कलियुगात प्रत्येक स्त्रीला नारी ते नारायणी हा प्रवास करावाच लागतो.' त्यानंतर ती तिला सुरक्षितपणे तिथून घेऊन जाते. सध्या सोशल मीडियावर हा प्रोमो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .दरम्यान या प्रोमोवर अनेकांच्या कमेंट्स येत असून नेटकऱ्यांनी तारिणीच्या 'नारायणी' रुपाचं कौतूक केलय. एकाने कमेंट्स करत लिहलं की, 'कसला कडक प्रोमो आहे' तर दुसऱ्या एकाने म्हटलं की, 'अंगावर काटा आला हा सीक्वेन्स बघून, तारिणीचा देवीरुपी रुद्र अवतार पाहून नवरात्रीच्या जागराची भारी सुरुवात आहे' असं म्हटलं. सध्या सोशल मीडियावर हा प्रोमो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. .सई ताम्हणकर नऊवारी साडीत, ललित प्रभाकरच्या डोक्यावर लाल फेटा; दोघांचा नवा लूक पाहून चाहत्यांना प्रश्न, नक्की काय शिजतंय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.