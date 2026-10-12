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“या कलियुगात प्रत्येक स्त्रीला…” महिलांसाठी तारिणी घेणार नारायणीचा अवतार; प्रोमो पाहून प्रेक्षक म्हणाले...

TARINI TAKES NARAYANI AVATAR TO SAVE A GIRL: झी मराठीच्या तारिणी मालिकेत तारिणीने नारायणीचा अवतार घेतला! मुलीची छेड काढणाऱ्या तरुणाला शिकवला धडा शिकवला.
TARINI TAKES NARAYANI AVATAR

TARINI TAKES NARAYANI AVATAR

Esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

TARINI SERIAL NARI TO NARAYANI POWERFUL DIALOGUE: झी मराठीवरील 'तारिणी' ही मालिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. मालिकेतील तारिणी ही अन्यायाविरुद्ध नेहमीच लढा देताना पहायला मिळते. गुन्हेगारांना दोन हात करणं, गरिबांना न्याय देणं अशा गोष्टी ती करताना मालिकेत पहायला मिळते. अशातच आता एका मुलीवर हात टाकणाऱ्या तरुणाला तिने चांगलाच धडा शिकवलाय. यावेळी तारिणीनं नारायणीचा आवतार घेतल्याचं पहायला मिळालं.

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