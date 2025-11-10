Tath Kana: ‘ताठ कणा’मधून संघर्षाची उत्कंठावर्धक कथा

मराठी चित्रपटसृष्टीतील देखणा, संवेदनशील आणि बहुगुणी अभिनेता उमेश कामत आता एका प्रेरणादायी आणि वास्तव घटनेवर आधारित भूमिकेत झळकणार आहे. तो जगप्रसिद्ध न्युरोस्पाईन सर्जन डॉ. प्रेमानंद रामाणी यांच्या जीवनावर आधारित चित्रपटात दिसणार आहे..‘प्रज्ञा क्रिएशन्स’चे विजय मुडशिंगीकर आणि ‘स्प्रिंग समर फिल्म्स’चे करण रावत यांनी निर्मिती केलेला ‘ताठ कणा’ हा चित्रपट डॉ. रामाणी यांच्या संघर्षमय प्रवासावर आधारित आहे. चित्रपटात उमेश कामत डॉ. रामाणींची भूमिका साकारत असून, त्यांच्या पत्नीची भूमिका दीप्ती देवी करत आहे..ट्रेलर लाँच सोहळ्यात उमेश म्हणाला की, “डॉक्टरांची भूमिका साकारायला मिळणं ही माझ्यासाठी भाग्याची गोष्ट आहे.” या चित्रपटाचा ट्रेलर अलीकडेच मान्यवरांच्या उपस्थितीत लाँच झाला असून, प्रसिद्ध दिग्दर्शक अशोक हांडे यांनी शुभेच्छा दिल्या..२८ नोव्हेंबरला प्रेक्षकांच्या भेटीला येणारा ‘ताठ कणा’ हा चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. या चित्रपटात उमेश कामतसह सायली संजीव, सुयोग गोऱ्हे, अजित भुरे, शैलेश दातार, अनुपमा ताकमोगे, रवी गोसाई, संजीव जोतांगिया आदी कलाकार झळकणार आहेत..अभिनेता उमेश कामतचा ‘ताठ कणा’ लवकरच मोठ्या पडद्यावर; साकारतोय 'ध्येयवेड्या डॉक्टरची भूमिका .अविनाश-विश्वजीत यांचे संगीत, कृष्णकुमार सोरेन यांचे छायांकन आणि नीलेश गावंड यांचे संकलन चित्रपटाला कलात्मकता देतात. हा चित्रपट उमेश कामतसाठी एक वेगळा अनुभव ठरणार असून, खऱ्या अर्थाने “ताठ कणाने” जगणाऱ्यांचा प्रवास दाखवणारा ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.