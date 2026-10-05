'Happy Life' म्हणत तेजश्री प्रधानची हटके पोस्ट, निवेदिता सराफ कमेंट करत म्हणाल्या...

TEJASHREE PRADHAN HAPPY LIFE INSTAGRAM POST AND SAREE LOOK:मराठी मनोरंजनविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री तेजश्री प्रधान हिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमा मालिकांमध्ये काम केलय. आजवर तिने साकारलेल्या प्रत्येक भूमिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरल्या. होणार सून मी ह्या घरची मालिकेतील जान्हवीची भूमिका सुद्धा प्रेक्षकांना प्रचंड गाजली होती. तसंच अग्गबाई सासूबाई या मालिकेतील शुभ्राचं पात्र सुद्धा चाहत्यांच्या पसंतीस उतरलं होतं. आता सध्या तेजश्री वीण दोघांतली ही तुटेना या मालिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. .दरम्यान तेजश्री नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. ती 'कसं जगायचं, कसं राहायचं'याबाबत चाहत्यांना सांगत असते. अनेक मुलाखतीमधील तिच्या क्लिप्स सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. तसंच ती इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर तिचे फोटो, व्हिडिओ शेअर करत असते. अशातच आता तेजश्रीनं काही फोटो शेअर केलेत. जे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. .तेजश्री प्रधाननं 'Pretty in my own way' असं कॅप्शन देत काही फोटो शेअर केलेत. तसंच #happylife असं हॅशटॅगही दिलय. या फोटोमध्ये तेजश्रीनं ऑलिव्ह ग्रीन आणि फिकट जांभळ्या रंगाची डिझायनर साडी नेसली होती. तसंच हातात ब्रेसलेट, गोल्डन कलकरचे कानातले आणि डोळ्यांना ग्लिटर असा हटके लूक केला होता. शेअर केलेल्या फोटोमध्ये ती वेगवेगळ्या पोज देताना पहायला मिळतेय. .सध्या सोशल मीडियावर तिची पोस्ट व्हायरल होत असून अनेकांनी तिच्या सौंदर्याच कौतुक केलंय. अनेकांनी तिच्या पोस्टवर कमेंट करत हार्ट इमोशी शेअर केलेत. दरम्यान अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांनी देखील कमेंट करत तिच्या सौंदर्याचं कौतुक केलंय. 'नेहमीप्रमाणेच आताही तु अतिसुंदर दिसत आहे.' असं म्हटलय. .60 कोटींचा बंगला, आलिशान गाड्या, लंडनमध्ये घर; तब्बल 'इतक्या' कोटींची आहे अजय देवगणची संपत्ती, आकडा ऐकून थक्क व्हाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.