महिन्याभरापूर्वी घेतली महागडी गाडी; एका महिन्याला किती कमावते तेजश्री प्रधान? किती आहे एकूण संपत्ती?

TEJASHREE PRADHAN NETWORTH: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री तेजश्री प्रधान चाहत्यांच्या गळ्यातील ताईत बनलीये. तिच्या चाहत्यांची संख्या प्रचंड मोठी आहे. तिच्या एका फोटोला लाखो लाइक असतात. मात्र यासाठी तिने प्रचंड मेहनतदेखील घेतलीये. तिने तिच्या प्रत्येक भूमिकेला न्याय दिलाय. 'होणार सून मी या घरची' पासून सुरू झालेला तिचा प्रवास आज 'वीण दोघातली ही तुटेना' पर्यंत आलाय. आपल्या दहा वर्षाच्या कारकिर्दीत तिने अनेक हिट मालिकांमध्ये काम केलं. आज ती टॉप १० अभिनेत्रींनपैकी एक आहे. त्यामुळे तिची फीदेखील तशीच असते. तेजश्रीची संपत्ती किती आहे तुम्हाला ठाऊक आहे का? .छोट्या पडद्यावरील अभिनेत्री असली तरी तिने मोठ्या पडद्यावरही आपल्या अभिनयाची जादू दाखवलीये. तिने हिंदी सिनेमांमध्ये देखील भूमिका साकारली. ती कायमच खंबीर आणि कणखर अशा भूमिका निवडत आलीये. तेजश्री बालपणी डोंबिवलीमध्येच राहायची. शिक्षण झाल्यानंतर ती अभिनयाकडे वळली. तिच्या खाजगी आयुष्यामुळेही ती चांगलीच चर्चेत असते. महिन्याभरापूर्वीच तिने नवी महागडी गाडी खरेदी केली. तेजश्रीने मर्सिडीज गाडी खरेदी केलीये. ज्याची किंमत ५० लाखांपासून सुरू होते. तेजश्रीची एकूण संपत्ती २० ते ३० कोटींच्या घरात असल्याचं सांगितलं जातं. .तेजश्रीची बहुतेक कमाई ही मालिकांमधून आणि जाहिरातींमधून होते. एका जाहिरातीसाठी तेजश्री लाखोंच्या घरात फी घेते. तिची महिन्याभराच्या कमाई ४ ते ६ लाखांच्या घरात असल्याचं बोललं जातं. .निवेदिता सराफ करतात ते इंटरमिटेंट फास्टिंग म्हणजे काय? किती ते किती वाजेपर्यंत करतात? म्हणाल्या, 'मी कायम...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.