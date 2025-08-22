'वीण दोघांतली...'साठी विचारणा झाल्यावर तेजश्रीने २४ तास काहीच उत्तर दिलं नाही; कारण सांगत म्हणाली- त्या एका दिवसात...

छोट्या पडद्यावर गेल्या महिन्याभरात काही नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. त्यात झी मराठीवरील 'वीण दोघातली ही तुटेना' ही मालिका देखील आहे. यात अभिनेत्री तेजश्री प्रधान पुन्हा एकदा मुख्य भूमिकेत दिसतेय. तेजश्रीने 'होणार सून मी या घरची' मधून प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण केलं. आता ती पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. या मालिकेत ती स्वानंदीच्या भूमिकेत दिसतेय. मात्र जेव्हा तिला या भूमिकेसाठी विचारणा झाली तेव्हा तिने लगेच या मालिकेला होकार दिला नाही. तिने निर्मात्यांकडे एक दिवस मागितला. त्यामागचं कारण तिने मुलाखतीत सांगितलंय. .तेजश्रीने नुकतीच महाराष्ट्र टाइम्सला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'मी होकार द्यायला एक दिवस घेतला. पण होकार देण्यासाठी एक दिवस घेणं म्हणजे शंका घेणं अजिबात नव्हतं. मालिकेचं कास्टिंग इतकं तगडं आहे; त्यांच्यासोबत काम करणं म्हणजे कलाकार म्हणून समृद्ध होण्यासारखंच आहे. गेल्या काही काळात आपण बघतोय की, आधी काही मोजके चेहरे टीव्हीवर वारंवार दिसायचे. पण आता नवीन फळी आपल्यासमोर येतेय. या शोचं एक मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे इथे केवळ तेच चार-पाच ओळखीचे चेहरे नसून, त्यापलीकडे जाऊनही आपल्याला नवे चेहरे पाहायला मिळतात.'.ती पुढे म्हणाली, ''एक दिवस द्या' असं जेव्हा म्हटलं जातं, तेव्हा साधारणपणे ठरलेलं असतं की हा प्रोजेक्ट करायचाच आहे. तो दिवस घेण्यामागचं खरं कारण म्हणजे, बाकी जे प्रोजेक्ट्स होल्डवर ठेवलेले असतात, त्यांना नीट पद्धतीने, कुणालाही गैरसमज न होऊ देता 'नाही' सांगायचं असतं. हा एक दिवस ९९ टक्के वेळा यासाठी घेतला जातो की इतर दारं नीट बंद करायची आणि मग या प्रोजेक्टकडे पूर्णपणे लक्ष द्यायचं. तसाच इथे थोडासा वेळ घेतला गेला.' या मालिकेत माझ्या व्यक्तिरेखेचे नाव 'स्वानंदी' असे आहे. स्वानंदी ही एक परिपक्व व्यक्तिरेखा आहे आणि ती परिस्थितीदेखील परिपक्वतेने हाताळते.' .एन्ट्री घेणार इतक्यात विंगेतच... राजा गोसावींच्या लेकीने सांगितला वडिलांचा शेवटचा दिवस; म्हणाल्या- मी येईपर्यंत ते कोमात... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.