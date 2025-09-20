मलाही संसार करायचाय! तेजश्री प्रधानचा व्हिडिओ व्हायरल... प्रोमोचे स्टेट्स चाहत्यांनी शेअर केले

अभिनेत्री तेजश्री प्रधान ही प्रेक्षकांची आवडती आहे. तिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना भुरळ घातलीये. सध्या ती झी मराठीवरील 'वीण दोघातली ही तुटेना' या मालिकेमध्ये दिसतेय. 'प्रेमाची गोष्ट' मालिकेतून एक्झिट घेतल्यानंतर तेजश्रीने या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या मनात घर केलंय. मालिकेचा टीआरपी कमी असला तरी मालिकेच्या नुकत्याच दाखवण्यात आलेल्या प्रोमोवर प्रेक्षक भरभरून प्रेम करताना दिसतायत. मालिकेतील तेजश्रीच्या अभिनयाचं प्रेक्षक कौतुक करतायत. तिचा अभिनय पाहून प्रेक्षकही भावुक झालेत. .काय आहे प्रोमो?मालिकेत स्वानंदीचं लग्न होत नाहीये. त्यामुळे समर राजवाडे तिचं स्वयंवर करण्याचा घाट घालतो. मात्र त्यामुळे स्वानंदी आणखी दुःखी होते. तर ती स्वतः देखील सततच्या नकाराला कंटाळली आहे. त्यावर तिच्या घरातले सतत तिच्यामागे लग्नाचा तगादा लावतायत. या प्रोमोमध्ये स्वानंदीला सगळं अनावर होऊन ती आईसमोर तिचं दुःख भडाभडा बोलताना दिसतेय. ती म्हणते मी इतकी शिकलीये, स्वतःच्या पायावर उभी आहे, हे घर संभाळतेय. पण हे सगळं शून्य आहे जर माझं लग्न झालं नाही. सगळ्यांना फक्त मुलींच्या लग्नाचं पडलेलं असतं. ती मुलगी किती स्वावलंबी आहे याने काहीही फरक पडत नाही, मलाही संसार करायचंय पण नाही होत माझं लग्न त्याला मी काय करू?' असं म्हणत ती आईजवळ रडते. .हा प्रोमो पाहून अनेक प्रेक्षकांनी तिचं कौतुक केलंय. तेजश्रीचा हा प्रोमो अनेकांनी रिशेअर केलाय आणि त्यात स्वतःची मतं लिहिली आहेत. नेटकऱ्यांनी तेजश्रीला टॅग करत स्वतःच्या भावना लिहिल्या आहेत. एकीने लिहिलं,'किती भारी अभिनय केलाय तू. तुझं तुझ्या कामाप्रती असलेलं समर्पण पाहून तुझं कौतुक वाटतं.' दुसऱ्या युझरने लिहिलं, 'अभिनयाला तोड नाही, एकदम शब्द आणि शबद अगदी मनापर्यंत पोहोचतात. खूप छान लेखन आहे या मालिकेचं. योग्य आणि वर्तमानातला विषय हाताळत आहात. अभिनेत्री तेजश्री प्रधान तर उत्तम सादरीकरण करत आहे.' .आणखी एका युझरने लिहिलं, ;आमच्याकडे शब्द नाहीयेत इतक्या सुंदर अभिनयासाठी. हा सीन म्हणजे मनाला स्पर्शून जाणाऱ्या सीनचं एक उत्तम उदाहरण आहे.'दुसऱ्या युझरने लिहिलं, 'अतिशय योग्य दाखवलंय. समाजातली सध्याची परिस्थिती हीच आहे. तेजश्रीचा अभिनय तर उत्तमच.' अशा अनेक कमेंट नेटकऱ्यांनी केल्या आहेत. त्यात तेजश्रीनेदेखील या पोस्ट रिशेअर केल्या आहेत. .शुभा खोटेंनी सांगितलं कसं झालेलं विजू खोटेंचं निधन; भावाबद्दल म्हणाल्या- तो मला बरं वाटत नाहीये म्हणाला आणि...\n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.