तेजश्री प्रधानचा नजरेत भरणारा लूक! फ्रील साडी अन् खुललेलं रुप पाहून चाहते घायाळ, Viral Video

TEJASHREE PRADHAN ZEE MARATHI NOMINATION EVENT LOOK: अभिनेत्री तेजश्री प्रधान हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने तिच्या अभिनयातून स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. तिने साकारलेल्या प्रत्येक भूमिका प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहे. जान्हवी, शुभ्रा, स्वानंदी प्रत्येक पात्रात तिचा एक वेगळा अंदाज पहायला मिळाला. दरम्यान नुकताच झी मराठीचा नामांकन सोहळा पार पडला. या सोहळ्यात कलाकर हटके अन् सुंदर लूकमध्ये पहायला मिळाले. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचे फोटो व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. .दरम्यान या सगळ्यात तेजश्री प्रधान हिने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलय. सध्या ती 'वीण दोघातली ही तुटेना' या मालिकेत स्वानंदीची भूमिका साकारतेय. त्यामुळे तिची चाहत्यांमध्ये बरीच चर्चा रंगतेय. अशातच या सोहळ्यात रेड कार्पेटवरचा तिचा लूक पाहून चाहते थक्क झालेत. सध्या तिचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .व्हिडिओमध्ये तेजश्रीनं ऑलिव्ह ग्रीन आणि फिकट जांभळ्या रंगाची डिझायनर साडी नेसली होती. क्रॉक्स शूज, हातात ब्रेसलेट, गोल्डन कलकरचे कानातले आणि डोळ्यांना ग्लिटर असा हटके लूक तिने केला होता. यावेळी तिने केस मोकळे सोडले होते. या लूकमध्ये तेजश्री खूपच सुंदर दिसत होते. तिच्या चेहऱ्यावरील स्माईलने तिचं रूप अधिकच खुललं होतं. दरम्यान हा लूक पाहून चाहते घायाळ झाले आहे. .अनेकांनी व्हिडिओवर कमेंट करत तेजश्रीचं कौतूक केलय. एकाने लिहलं की, 'सिंपल पण सुंदर लूक, तेजू ताई किती मस्त दिसतेय' तर दुसऱ्या एकानं लिहलं की, 'तेजश्री आली म्हणजे विषय संपला, खूपच गोड दिसत आहे. ' तर अनेकांनी तिच्या व्हिडिओवर हॉर्ट इमोजी शेअर करत तिच्या स्माईलचं कौतूक केलय. सध्या सोशल मीडियावर तिचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..बिस्लेरीने अंघोळी करणाच्या वक्तव्यावरून ट्रोल, आता स्पष्टीकरण देत जान्हवीने दाखवले फोटो, म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.