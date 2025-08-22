यावेळेस नाही चालली तेजश्रीची जादू? टॉप ५ मध्येही नाही मग TRPमध्ये कितव्या स्थानावर आहे 'वीण दोघातली तुटेना' मालिका?

छोट्या पडद्यावरील मालिकांचं गणित हे पूर्णपणे टीआरपीवर अवलंबून असतं. ज्या मालिकेचा टीआरपी जास्त ती मालिका जास्त काळ प्रेक्षकांचं मनोरंजन करते. मात्र ज्या मालिकेचा टीआरपी कमी असतो ती मालिका लवकर बंद करण्यावर वाहिनीचा भर असतो. गेल्या महिन्याभरात दोन नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. त्यात झी मराठीवर तेजश्री प्रधानची 'वीण दोघातली ही तुटेना' ही मालिका होती. तर दुसरी शिवानी सोनार हिची 'तारिणी' ही मालिका आहे. या मालिका सुरू झाल्याने टीआरपी यादीत मोठा बदल पाहायला मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र पहिल्या आठवड्यात या मालिका आपलं स्थान पक्क करण्यात कमी पडल्यात असं दिसतंय. .नुकताच टीआरपीचा आकडा समोर आलाय. यात पुन्हा एकदा स्टार प्रवाहच्या मालिकांनी आपलं स्थान कायम ठेवलं आहे. पहिल्या क्रमांकावर 'ठरलं तर मग', 'थोडं तुझं थोडं माझं' आणि ' लक्ष्मीच्या पावलांनी' या मालिकांचा महासंगम आहे. दुसऱ्या स्थानावर 'घरोघरी मातीच्या चुली' ही मालिका आहे. तर तिसऱ्या स्थानावर 'कोण होतीस तू काय झालीस तू' ही मालिका आहे. चौथ्या क्रमांकावर 'येड लागलं प्रेमाचं' ही मालिका आहे. तर पाचव्या क्रमांकावर 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' ही मालिका आहे. टॉप ५ मध्ये झी मराठीची एकही मालिका नाहीये. .कितव्या स्थानावर आहे तेजश्रीची मालिका सहाव्या स्थानावर 'तू ही रे माझा मिटवा' ही मालिका आहे. तर सातव्या स्थानावर 'कमळी' आहे. आठव्या स्थानावर 'लक्ष्मी निवास' ही मालिका आहे. त्यानंतर तेजश्रीची मालिका नवव्या क्रमांकावर आहे. २. ९ रेटिंगसह 'वीण दोघातली ही तुटेना' मालिका नवव्या क्रमांकावर आहे. तर त्यानंतर 'तारिणी' ही मालिका दहाव्या क्रमांकावर आहे. झी मराठीच्या नव्या दोन मालिका टॉप १० मध्ये स्थान मिळवण्यात यशस्वी ठरल्यात. मात्र हे आकडे समाधानकारक नाहीत. तेजश्रीची मालिका पहिल्या पाच मध्ये असेल अशी अनेकांची अपेक्षा होती. आता या मालिका आणखी वरचं स्थान मिळणार का याकडे प्रेक्षकांचं लक्ष लागलं आहे. .जेव्हा पती-पत्नीमध्ये भांडणं होतात... सीमासोबतच्या घटस्फोटाबद्दल अखेर बोलला सोहेल खान; म्हणाला- गेली २४ वर्ष मी... \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.