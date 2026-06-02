तेजश्रीला अभिनेत्री व्हायचंच नव्हतं? आयुष्यातील पहिल्या स्वप्नाबाबत बोलताना म्हणालेली...

MARATHI ACTRESS TEJASHRI PRADHAN OPENS UP ABOUT HER EDUCATION: मराठी मनोरंजविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री तेजश्री प्रधान हिचा आज वाढदिवस. तेजश्री हिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमा, मालिकामध्ये काम केलय. तिने प्रत्येक पात्रातून प्रेक्षकांच्या मनात एक वेगळी छाप पाडली. सध्या वीण दोघांतली ही तुटेना या मालिकेत ती स्वानंदीची भूमिका साकारत आहे. तिचं स्वानंदीचं पात्र प्रेक्षकांना प्रचंड आवडतं. परंतु तुम्हाला हे माहिती का? तेजश्रीला सुरुवातीला अभिनेत्री व्हायचंच नव्हतं. तिची खरी आवड वेगळ्याच क्षेत्रात होती. कोणत्या ते जाणून घेऊया....तेजश्री अभिनयाबरोबरच अनेक व्हिडिओमध्ये प्रेरणादायी विचार, सकारात्मक दृष्टिकोण, समजुदाराने वागण्याचे सल्ले देत असते. तिच्या विचारांचा एक वेगळा चाहतावर्ग आहे. दरम्यान एका मुलाखतीत तेजश्रीने तिच्या करिअरची एक रंजक गोष्ट चाहत्यांसोबत शेअर केली होती. ती म्हणालेली की, 'लहानपणापासून तिला लोकांना समजून घेण्याची किंवा लोकांना बोलण्याची खूप आवड होती. त्यामुळे शिक्षणासाठी सायकोलॉजी विषय निवडला. मला त्यावेळी कॉउन्सिलर व्हायचं होतं. मला लोकांना समजून सांगायला, मनातील गोष्टी जाणून घ्यायला आवडायचं. आजही मला ते तितकचं आवडतं.'.पुढे तिने सायकोलॉजीचा अभ्यास तसाच चालू ठेवला. चौदावीपर्यंत सायकोलॉजी केली. त्यानंतर तिच्या आयुष्याला एक वेगळं वळण मिळालं. तिची पहिली मालिका 'या गोजिरवाण्या घरात'ही होती. अभिनय आणि शिक्षण यांचा समतोल साधणं कठीण होत असल्यानं तिने पुढे पॉलिटिकल सायन्समधून शिक्षण घेतलं. .तेजश्रीला अभिनयाबरोबरच विविध भाषा शिकायला सुद्धा आवडतात. तिने त्यानंतर जर्मन भाषा शिकायला सुरुवात केली. जर्मन भाषेच्या तिने तीन स्तरांचे शिक्षण घेतलं. तेव्हा तिला ट्रान्सलेटवर होण्याची इच्छा होती. तिने ते पहिले स्वप्न पाहिले होते. .तेजश्रीने हे ही सांगितलं की, सायकोलॉजी विषयावर तिचं प्रेम आजही तितकच आहे. ती कधी वेळ मिळाला तर सायकोलॉजीची पुस्तकं आज देखील वाचते. आता तेजश्री मनोरंजविश्वातील आघाडीचा चेहरा बनली आहे. परंतु आजही ती विविध मुलाखती, व्हिडिओद्वारे चाहत्यांना प्रेरणा देणारे विचार नेहमीच मांडत असते..