'आता माझा प्रवास अधिक सुखद...' तेजश्री प्रधानने चाहत्यांना दिली गुडन्यूज, पोस्टने वेधलं सगळ्यांचं लक्ष

MARATHI ACTRESS TEJASHRI PRADHAN: मराठी मालिकाविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री तेजश्री प्रधान हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने साकरलेल्या मालिकेतील प्रत्येक पात्र प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरताना पहायला मिळताय. होणार सून मी या घरची, अग्गंबाई सासूबाई, प्रेमाची गोष्ट या तिच्या मालिका प्रचंड गाजल्या. आता ती 'वीण दोघांतली ही तुटेना' मालिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. तेजश्रीने मालिकांसह सिनेमा, नाटकांमधूनही आपल्या अभिनयाची छाप प्रेक्षकांमध्ये पाडलीय. .तसंच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तेजश्री नेहमीच चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. ती नेहमीच तिचे अपडेट्स चाहत्यांना देत असते. अशातच आता तेजश्रीनं सोशल मीडियावर पोस्ट करत चाहत्यांसोबत गुडन्यूज शेअर केलीय. तेजश्रीनं तिच्या Birthday Monthमध्ये नवीन गाडी खरेदी केली आहे. .तेजश्रीनं महिनाभरानंतर गाडी घेतल्याची बातमी चाहत्यांना दिली आहे. ड्रायव्हिंग सीटवर बसून तिने फोटो शेअर केलाय. तेजश्रीनं मर्सिडीज गाडी खरेदी केली आहे. फोटोमध्ये गाडीचं लक्झरी इंटिरिअर आणि सनरुफ सुद्धा पहायला मिळतय. सध्या सोशल मीडियावर पोस्ट व्हायरल होतेय. .तेजश्रीनं फोटो शेअर करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'जवळपास महिना झालाय. आता माझा प्रवास अधिक सुखद होत चालला आहे.' आता तिच्या फोटोवर चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षावर होत आहेत. अनेक सेलिब्रिटी कमेंट्स करत तिचं कतूक सुद्धा करत आहेत. ."गाडीच्या आतपर्यंत येऊ नका!" पापाराझींवर संतापली सोनाक्षी सिन्हा; म्हणाली, "थँक्यू, बाय... पण मागे व्हा!".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.