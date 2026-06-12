नुकताच साजरा केला वाढदिवस; किती वर्षांची झाली तेजश्री प्रधान? फोटो शेअर करत सांगितलं स्वतःचं खरं वय

छोट्या पडद्यावरील मालिका या प्रेक्षकांच्या आवडत्या असतात. प्रेक्षक दररोज त्या आवडीने पाहतात. मालिकांमधील कलाकारही त्यांच्या मनात घर करतात. अशीच एक कलाकार म्हणजे तेजश्री प्रधान. तिने आजवर अनेक मालिकांमधून प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. 'होणार सून मी ह्या घरची' मधून तिने प्रेक्षकांना भुरळ घातली. त्यानंतर 'अग्गबाई सासूबाई', 'प्रेमाची गोष्ट' आणि आता 'वीण दोघातली ही तुटेना' या मालिकांमधून ती प्रेक्षकांच्या भेटीला आली. मात्र प्रेक्षकांची ही आवडती अभिनेत्री किती वर्षांची झाली ठाऊक आहे का? .तेजश्रीने तिच्या वैयक्तिक आयुष्यात अनेक आघात सहन केलेत. ती पहिल्याच मालिकेच्या दरम्यान शशांक केतकरांच्या प्रेमात पडली. मात्र वर्षभरातच त्यांचा घटस्फोट झाला. त्यानंतर चाहत्यांना धक्का बसला होता. तीदेखील काही वर्ष छोट्या पडद्यापासून लांब होती. तिने हिंदी सिनेमाही केला. मराठी सिनेमामध्ये ती सुबोध भावासोबत दिसली. त्यानंतर तिच्या आईचं देखील निधन झालं. या धक्क्यातून सावरायलातील वेळ लागला. असं असलं तरी तेजश्रीने सगळ्या परिस्थितीला नेटाने तोंड दिलं आणि पुन्हा एकदा स्वतःच्या पायावर उभी राहिली. .किती वर्षांची झालीये तेजश्री काही दिवसांपूर्वीच तेजश्रीने तिचा वाढदिवस साजरा केलेला. आता तिने तिच्या नैनिताल ट्रिपचे फोटो शेअर केलेत. हे फोटो शेअर करताना तिने तिचं वयदेखील सांगितलंय. या पोस्टमध्ये तिने लिहिलं, 'प्रत्येक सकाळची उठून आपण उठून जेव्हा म्हणतो की आपल्याकडे अजूनही आयुष्य आहे ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे. हेच आपल्याला श्रीमंत बनवतं. आणि मी त्या श्रीमंतीची ३८ वर्ष पूर्ण केलीयेत. आभारी आहे.' एकूणच तेजश्री ३८ वर्षांची झालीये. सध्या ती स्वानंदी बनून सगळ्यांची मनं जिंकतंय. .मधुभाऊ सायलीला सत्य सांगणार; तीच खरी तन्वी असल्याचं उघड होणार; 'ठरलं तर मग' मध्ये मोठा ट्विस्ट, प्रोमो पाहून नेटकरी खुश .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.