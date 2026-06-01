घटस्फोट, अभिनेत्याला किस ते वाहिनीसोबतची भांडणं; तेजश्री प्रधानच्या 'या' गाजलेल्या कॉन्ट्रोव्हर्सी ठाऊक आहेत का?

छोट्या पडद्यावर आपलं वर्चस्व निर्माण करणारी लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री तेजश्री प्रधान हिची वेगळी ओळख करून द्यायची गरज नाही. तिने आपल्या अभिनयाच्या जोरावरच प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. 'होणार सून मी ह्या घरची' मालिकेतून प्रेक्षकांच्या घराघरात पोहोचलेली तेजश्री आज टीव्ही इंडस्ट्रीमध्ये स्वतःचं वर्चस्व गाजवतेय. पहिल्याच मालिकेतून तिने प्रेक्षकांना भुरळ घातली. मात्र त्यानंतर तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातही अशा काही घटना घडल्या ज्यामुळे ती चर्चेचा विषय बनली. तिच्या काही कॉन्ट्रोव्हर्सी आजही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहेत. .प्रेम आणि लग्न तेजश्री 'होणार सून मी ह्या घरची' मालिकेच्या शूटिंगदरम्यान शशांक केतकरच्या प्रेमात पडलेली. सगळेच खूप आनंदी होते. मालिकेत एकमेकांचे साथीदार असलेले हे दोघे खऱ्या आयुष्यातही एकमेकांचे सोबती बनले. 8 फेब्रुवारी 2014 मध्ये शशांक आणि तेजश्रीने पुण्यात लग्न केलं होतं. मात्र लग्नानंतर त्यांच्यात मतभेद झाले आणि त्यांनी घटस्फोट घेतला. तेव्हा त्यांनी एकमेकांवर आरोप केले होते. शशांकने तेजश्री आपल्याला योग्य वागणूक देत नसल्याचं म्हटलं होतं. ती अनुभवी कलाकार असल्याने ती आपल्याला नवीन कलाकार असल्यासारखी वागवते. मान देत नाही असं म्हटलं होतं. आपल्यालाच नाही तर घरातल्यांनाही घालून पाडून बोलते असं तो म्हणाला होता. .मोडलेला साखरपुडा शशांकसोबत लग्न करण्यापूर्वी तेजश्रीने तिचा साखरपुडा मोडला होता. जेव्हा तेजश्री मालिका करत होती त्यापूर्वीच तिचा साखरपुडा झाला होता. तिचं अरेंज मॅरेज पद्धतीने लग्न ठरलं होतं. मात्र शशांकच्या प्रेमात पडल्याने तिने झालेला साखरपुडा आणि ठरलेलं लग्न मोडलं. ही गोष्ट फारशी कुणाला ठाऊक नाही. ,मात्र शशांकसोबतही तिचं फारसं न पटल्याने ते दोघे वेगळे झाले. ते दोघे सेटवरही एकमेकांसोबत बोलत नव्हते. .पहिलाच चित्रपट आणि किस तेजश्रीने 'बबलू बॅचलर' या हिंदी चित्रपटात काम केलेलं. यात ती अभिनेता शरमन जोडही याच्यासोबत दिसली होती. मात्र या चित्रपटात तिने शरमनसोबत किसिंग सीन दिला होता. जो पाहून तिचे चाहते चकीत झाले होते. पहिल्याच चित्रपटात हे करण्याची गरज नव्हती असं म्हणत चाहत्यांनी तिला प्रतिक्रिया दिली होती. मात्र तिने ती स्क्रिप्टची गरज असल्याचं सांगितलं होतं. .वाहिनीसोबतची भांडणं तेजश्री आधी 'अग्गबाई सासूबाई' या मालिकेत दिसलाय होती. ही मालिका झी मराठीवर प्रदर्शित होत होती. मात्र जेव्हा या मालिकेचा पार्ट २ आला तेव्हा मात्र तेजश्रीने याचा भाग होण्यास नकार दिला. तिचं आणि वाहिनीचं काहीतरी बिनसल्याचं बोललं गेलं. त्यानंतर ती 'प्रेमाची गोष्ट' या मालिकेत स्टार प्रवाहवर दिसली. मात्र इथेही तिने ही मालिका अर्धवट सोडली. ज्यामुळे तिला प्रेक्षकांनी ट्रोल केलेलं. तिचं आणि स्टार प्रवाहाचं काहीतरी भांडण झालेलं असंही सांगण्यात आलं. त्यानंतर तेजश्रीने आईच्या मृत्यूचा धक्कादेखील खूप हिमतीने पचवला होता. सध्या तेजश्री 'वीण दोघातली ही तुटेना' या मालिकेत मुख्य भूमिकेत दिसतेय.