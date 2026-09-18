तेजश्री प्रधानच्या मनात नेमकं काय? 'तो माझ्यासाठी खूप खास…' म्हणत व्यक्त केल्या भावना

TEJASHRI PRADHAN ON HER CAREER AND FAITH IN GOD: अभिनेत्री तेजश्री प्रधान हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. मराठी मनोरंजनविश्वात आघाडीची अभिनेत्री म्हणून तिला ओळखलं जातं. गेल्या अनेक वर्षांपासून तेजश्रीनं अभिनयाच्या जोरावर प्रेक्षकांच्या मनात राज्य केलं. तिची जान्हवी, शुभ्रा आणि आता स्वानंदीची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. ती नेहमीच आपली मतं स्पष्टपणे मांडताना दिसते. यासोबतच ती आयुष्यात कसं जगायचं? याबाबत चाहत्यांना सांगत असते. अशातच आता तेजश्रीने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत काही गोष्टींचा खुलासा केलाय. .तेजश्री प्रधानने नुकतीच सिने तडकाला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना ती म्हणाली की, 'गेल्या काही वर्षांमध्ये मी खूप छान माणसं कमावलीत. काही माणसं थोड्या काळासाठी आली आणि निघून गेली. परंतु आज अशी काही माणसं माझ्या आयुष्यात आहेत जी मला कुटुंबासमान आहे. मनोरंजनविश्वात केवळ २ ३ लोकं माझे मित्र आहेत. परंतु सगळे मित्र इंडस्ट्रीच्या बाहेरचे आहेत'.'मला इंडस्ट्रीत काम करताना कधीच लॉबीचा अनुभव आला नाही. मला कधीच त्रास झाला नाही. म्हणजे असं आपली कधीच कोणती शाखा नाही. देवाच्या कृपेने मला काम मिळत गेली. जे काम मिळालं ते मी आदरानं स्वीकारलं. मी कधीच कोणत्या कामाला कमी नाही समजलं. चांगलं मिळण्याचा अट्टाहास केला नाही. कारण मला कायम असं वाटतं की, जे माझं आहे. ते माझ्याकडे येतय. मग ते एखादा रोल असो किंवा ऑडिशन'.'जेव्हा आपल्याला एखाद्या भूमिकासाठी विचारलं जातं. तेव्हा आपण ऑडिशन देतो, फोनवर चर्चा करतो. परंतु नंतर दुसऱ्यालाच घेतलं जातं. तेव्हा ते त्याचं नशीब म्हणून सोडून देयचं. जे आयुष्यात मिळालचं नाही त्याचं दु:ख करून काय उपयोग. त्यामुळे मला कधी गमवण्याची भिती वाटली नाही.'.'त्या पलीकडे बोलायचं झालं तर मी देवाचे आभार मानते की, जेव्हा जेव्हा मला कामाची गरज होती तेव्हा मला काम मिळत गेलय. तो आहे ना आयुष्यात तो आणतो आणि मी कुठलाही प्रश्न न विचारता त्याने दिलेलं स्वीकारते. यामुळे देवाचे आभार मानते. जेव्हा आपल्याकडे समोरून एखादी गोष्ट येते. तेव्हा त्याचे आभार मानले पाहिजे.' असं तेजश्री मुलाखतीत बोलताना म्हणाली. .गर्दीतून जात होती सलमान खानची कार, ड्रायव्हरच्या चूकीमुळे भाईजान चिडला, चालकाला जोरात मारलं अन्... Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.