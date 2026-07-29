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'आपल्याला कुठं थांबायचं हे कळलं पाहिजे' अभिनेत्री तेजश्री प्रधान म्हणाली, 'कधी आपले शब्द आपल्यावरच उलटणार'

TEJASHRI PRADHAN ON KNOWING WHEN TO STOP SPEAKING: 'वीण दोघांतली ही तुटेना' मालिकेतील अभिनेत्री तेजश्री प्रधानने लोकमत फिल्मीला दिलेल्या मुलाखतीत शांत राहण्याचं महत्त्व अधोरेखित केलं.
TEJASHRI PRADHAN

TEJASHRI PRADHAN

esakal

Apurva Kulkarni
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VEEN DOGHANTLI HI TUTENA NO DIALOGUE EPISODE: तेजश्री प्रधान हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने आजपर्यंत अनेक मालिका, सिनेमांमधून आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. तिच्या प्रत्येक भूमिकेनं प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलय. 'होणार सून मी या घरची' मालिकेतून तिने स्वत:ची ओळख निर्माण केली. अग्गबाई सासूबाई, प्रेमाची गोष्ट अशा मालिकांमधून तिने स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय.

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