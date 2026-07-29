'आपल्याला कुठं थांबायचं हे कळलं पाहिजे' अभिनेत्री तेजश्री प्रधान म्हणाली, 'कधी आपले शब्द आपल्यावरच उलटणार'

VEEN DOGHANTLI HI TUTENA NO DIALOGUE EPISODE: तेजश्री प्रधान हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने आजपर्यंत अनेक मालिका, सिनेमांमधून आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. तिच्या प्रत्येक भूमिकेनं प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलय. 'होणार सून मी या घरची' मालिकेतून तिने स्वत:ची ओळख निर्माण केली. अग्गबाई सासूबाई, प्रेमाची गोष्ट अशा मालिकांमधून तिने स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. .सध्या तेजश्री 'वीण दोघांतली ही तुटेना' या मालिकेत स्वानंदीची भूमिका साकारत आहे. तिचं स्वानंदीचं पात्र प्रेक्षकांना प्रचंड आवडत आहे. दरम्यान अशातच मालिकेत 'नो डायलॉग' एपिसोड असणार आहे. टेलिव्हिजनमध्ये पहिल्यादाच असा ट्रायल करण्यात आलय. त्यामुळे सध्या मालिकेची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .दरम्यान अशातच तेजश्री आणि सुबोध भावे यांनी लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना तेजश्रीला 'मोकळं व्हावं, शांत राहू नये याबद्दल तूझ काय मत आहे?' असा प्रश्न विचारला. त्यावर बोलताना ती म्हणाली की, 'आपला प्रेक्षक वर्ग कसा आहे यावर शांत राहण्याच्या गोष्टी समजतात. जिथं बोलून आपले शब्द वाया जाणार आहेत हे आपल्याला माहित असतं, तिथं आपल्याला आधी कळायला हवं की, इथं बोललं पाहिजे की नाही.'.'मी नेहमीच स्पष्ट बोलते. पंरतु मला वाटतं की, आपल्याला कळलं पाहिजे, कुठं थांबायचं. कधी कधी आपलेच शब्द आपल्यावर उलटणार आहे. जेव्हा तुम्हाला असं वाटेल तेव्हा तिथंच थांबलेलं बरं असतं' असं ती मुलाखतीत बोलताना म्हणाली. .सुबोधला याबाबत विचारताच तो म्हणाला, 'कधी कधी शांत राहणं गरजेचं असतं. सतत बोलत राहिल्यावर किंमत राहत नाही. शांततेत काही काळ जाऊ दिला की नक्कीच एकमेकांना बोलू वाटतं, आणि तेव्हा होणारा संवाद हा खरा असतो' असं दोघे मुलाखतीत बोलताना म्हणाले. .9 वर्षांनी लहान क्रिकेटरला डेट करतेय मृणाल ठाकूर? एकाच कॅफेत झाले स्पॉट!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.