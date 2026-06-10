तेजश्री प्रधानच्या ऑनस्क्रीन आईचा लोकलने प्रवास, गर्दीत धक्केबुक्के खात उभ्या राहिल्या, प्रेक्षकांनी ओळखलं अन्

मराठमोळी अभिनेत्री तेजश्री प्रधान प्रेक्षकांची प्रचंड आवडती आहे. तिचं बोलणं वागणं कायमच प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरतं. तिने साकारलेलं प्रत्येक पात्र कायमच प्रेक्षकांच्या लक्षात राहतं. मग ती 'होणार सून मी ह्या घरची' मधली जान्हवी असुदे किंवा 'अग्गबाई सासूबाई' मधली शुभ्रा. सध्या तेजश्री झी मराठीच्या 'वीण दोघातली ही तुटेना' मध्ये काम करताना दिसतेय. तेजश्रीसोबत काम करणाऱ्या कलाकारांनादेखील प्रेक्षक लगेच ओळखतात. अशीच एक कलाकार नुकतीच मुंबई लोकलमध्ये दिसली. ज्यांनी मालिकेत तेजश्रीच्या आईची भूमिका साकारली होती. त्यांचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .आम्ही बोलतोय अभिनेत्री आशा शेलार यांच्याबद्दल. आशा यांनी 'होणार सून मी ह्या घरची' मालिकेत तेजश्रीच्या आईची भूमिका साकारली होती. त्यात त्यांचं नाव शशिकला होतं. एका प्रवाशाने त्यांचा व्हिडिओ शेअर केलाय. यात आशा यांनी निळा शर्ट आणि जिन्स पँट घातलेली. त्या गर्दीमध्ये उभ्या राहिल्या होत्या. त्या अगदी सामान्य प्रवाशासारख्या प्रवास करत होत्या. त्यांना काही प्रवाशाने ओळखलं. एका प्रवाशाने त्यांचा व्हिडीओ काढला. ती हा व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली, 'टीव्हीवर पाहिलेली व्यक्ती आज आमच्यासोबत लोकलने प्रवास करत होती.'.ती पुढे म्हणाली, 'आजच्या प्रवासात एक छान अनुभव आला. लोकलमध्ये एक ताई चढल्या, मला वाटलं अरे या तर आशा शेलार दिसतायत. मग आम्ही विचारलं आणि त्यांनी हसत हसत होकार दिला. इतक्या प्रसिद्ध अभिनेत्री असूनही अगदी साधेपणाने गर्दीत उभं राहून प्रवास करत होत्या. प्रवासभर थोड्या गप्पा, थोडा हशा-विनोद झाला आणि शेवटी मी सेल्फीची विनंती केली. त्यांनीही हसतमुखाने होकार दिला. खरंच माणूस मोठा असला तरी त्याचा साधेपणा त्याला अजून मोठं बनवतो.".आशा या व्हिडिओत सगळ्यांशी बोलताना दिसतायत. हसताना दिसतायत. होणार सून मी या मालिकेत तेजश्रीने साकारलेल्या जान्हवी या पात्राच्या सावत्र आईची भूमिका त्यांनी केली होती. gayatrinavghare19 या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरून हा व्हिडीओ पोस्ट करण्यात आला आहे. .अशी टी- शर्ट, शॉर्ट्सवर राहिलीस तर नवरा डिव्होर्स देईल... बाळाची काळजी घेणाऱ्या पत्नीला युट्यूबरने सुनावलं, नेटकरी संतापले .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.