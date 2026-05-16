मी दारू पित नाही पण मित्रांसोबत बाहेर गेल्यावर मात्र... तेजश्री प्रधानचं बोलणं ऐकून चाहते चकीत, म्हणते

पडद्यावर अभिनय करताना कधीकधी कलाकार स्वतःमध्ये बदल करतात. त्या पात्रासाठी प्रचंड मेहनत करतात. स्वतःला त्यात झोकून देतात. मात्र कधीकधी कलाकार इतका खरा अभिनय करतात की त्यांना खऱ्या आयुष्यातही त्या गोष्टीची सवय आहे की काय असं वाटून जातं. असाच अभिनय अभिनेत्री तेजश्री प्रधान हिने केलाय 'वीण दोघातली ही तुटेना' मालिकेत. या मालिकेत तेजश्री स्वानंदीच्या भूमिकेत दिसतेय. यात ती समरवरच्या प्रेमाची कबुली देताना दिसतेय मात्र नसेल. मालिकेच्या स्पेशल एपिसोडमध्ये स्वानंदी ड्रिंक करते असं दाखवण्यात आलंय. मात्र तेजश्री खऱ्या आयुष्यात ड्रिंक करते का? वाचा ती काय म्हणालीये. .तेजश्रीसाठी मालिकेतला हा सीन खूप खास होता. राजवाडेंच्या घरच्या पार्टीत स्वानंदी दारू पिते आणि समर तिला सांभाळतो तेव्हाच ती मला समर राजवाडे हवेत असं म्हणते. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने हा सीन कसा शूट झाला आणि ती खरंच दारू पिते का याबद्दल सांगितलं आहे. तेजश्री म्हणाली, 'एक कलाकार म्हणून हा संपूर्ण सीन माझ्यासाठी खूप आव्हानात्मक होता. जेव्हा तुम्ही नायिकेची भूमिका साकारता, तेव्हा तुमच्यावर मोठी जबाबदारी असते. नायिकेची एक प्रतिमा प्रेक्षकांच्या मनात असते आणि अनेकजण तिचे अनुकरण करत असतात; त्यामुळे त्या प्रतिमेचे भान ठेवूनच काम करावे लागते.'.ती पुढे म्हणाली, 'स्वानंदीच्या नेहमीच्या भूमिकेपेक्षा हा सीन पूर्णपणे वेगळा होता. दारू प्यायल्यानंतर मिळणाऱ्या त्या तात्पुरत्या स्वातंत्र्याचा वापर करून, स्वानंदीने तिच्या चौकटीबाहेर जाऊन हा परफॉर्मन्स केला आहे. जेव्हा मला कळाले की स्वानंदीसाठी असा सीन लिहिला गेला आहे, तेव्हा मला खूप आनंद झाला. सहसा नायिकेच्या वाट्याला काही ठराविक साचेबद्ध गोष्टीच येतात, त्या पलीकडे जाऊन तिला वागता येत नाही. या निमित्ताने काहीतरी वेगळं करण्याची संधी मिळणार असल्याने माझ्यातला कलाकार सुखावला.'.खऱ्या आयुष्यात तेजश्री ड्रिंक करते का? खऱ्या आयुष्यात ड्रिंक करण्यावर तेजश्री म्हणाली, 'खऱ्या आयुष्यात मी ड्रिंक करत नाही, त्यामुळे मित्रमंडळींसोबत बाहेर गेल्यावर मी त्यांची 'ड्रायव्हर' बनते. मुंबई पोलिसांची शिस्त अतिशय कडक आहे आणि एक जबाबदार नागरिक म्हणून आम्ही ती पाळतोच. अशा सीन्ससाठी माझे ड्रिंक करणारे मित्रच माझे 'इन्स्पिरेशन' ठरतात. जेव्हा तुम्ही पार्टीत असूनही ड्रिंक करत नसाल, तेव्हा तुम्हाला इतरांचे निरीक्षण करण्याची छान संधी मिळते. ते कसे बोलतात, कसे वागतात, हे सर्व मला बारकाईने पाहता येत. यापूर्वीही एका मराठी चित्रपटात मी असा सीन केला होता, ज्यासाठी मला त्या वर्षीचे सहाय्यक पुरस्कारही मिळाले होते.'.